El museu casteller organitzarà activitats en família els caps de setmana d'abril i maig

El Museu Casteller de Catalunya a Valls, en el marc de les accions de preobertura de l'espai, prepara uns caps de setmana plens d'activitats per gaudir en família i conèixer millor el Món Casteller, durant els mesos d'abril i maig. Les activitats es realitzaran al Barri Antic de Valls i arrencaran el primer cap de setmana d'Abril. També s'ha organitzat un especial Sant Jordi, per tal de gaudir de la diada en família.

Les activitats seran gratuïtes i no necessitaran prèvia inscripció, es realitzaran els dissabtes a la Plaça Pilar Prim (Plaça de la Biblioteca) i els diumenges a la Plaça de l'Oli, on també es desplegaran les activitats de Sant Jordi.

En total hi haurà quatre activitats interactives de tipus familiar.

Titelles i contes castellers: presentarà una sèrie d'accions que permetrà percebre els castells des de la mirada d'un infant.

El teu primer castell: activitat basada en la descoberta i el joc, en el decurs de la qual ells seran els protagonistes de l'experiència castellera, descobriran les seves sensacions –alegria, entusiasme, desencís, angoixa...– dels castellers i moltes altres.

Joc de construcció castellera: servirà per aprendre a través de la mirada i de l'observació i per experimentar en convertir-se les nenes i els nens en protagonistes.

Trencaclosques i vestuari casteller: permetrà construir el mapa català de les colles castelleres, obrir la imaginació i crear històries d'aquest món.

En conjunt totes tenen com a objectiu comú donar a conèixer el fet casteller des d'una vessant lúdica i participativa. Les activitats han estat impulsades per Expertus Turismo y Ocio, empresa responsable del Pla de Posicionament de preobertura del MCC, i dissenyades per M. Joana Virgili, mestra i llicenciada en història, que en el decurs de la seva vida professional ha publicat diferents treballs didàctics i de divulgació històrica. Entre altres distincions, l'any 1999, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya li concedí el premi Catalunya Educació en la categoria Marta Mata, en reconeixement a la seva tasca educativa, als plantejaments pedagògics d'alta qualitat i a la creació de materials i models didàctics innovadors.

Activitats programades:

Abril

Dissabtes 6 i 27 d'abril – Titelles i contes castellers, a les 11:00h i a les 12:30h a la Plaça Pilar Prim (Plaça de la Biblioteca)

Diumenges 7 i 28 d'abril – El teu primer castell, a les 11:00h i a les 12:30h a la Plaça de l'Oli

Especial Sant Jordi, 23 d'abril, a la Plaça de l'Oli

Titelles i contes castellers, a les 17:30h

El teu primer castell, a les 19:00h

Maig

Dissabtes 4, 11 i 18 de maig – Joc de construcció castellera, a les 11:00h i a les 12:30h a la Plaça Pilar Prim (Plaça de la Biblioteca)

Diumenges 5, 12 i 19 de maig – Trencaclosques i vestuari casteller, a les 11:00h i a les 12:30h a la Plaça de l'Oli