El Museu Casteller organitza una jornada al voltant de la relació entre l’equipament i el territori

El Museu Casteller de Catalunya organitza la Jornada “Fem Barri, fem Cultura, fem Museu”, que es durà a terme el dissabte 11 de maig, al matí, a la sala d’actes del Convent del Carme, ubicada al mateix Barri Antic de Valls. La Jornada es planteja com una dinàmica participativa orientada al diàleg i a la reflexió per construir, de forma conjunta, la planificació futura del Museu i per visualitzar el paper del museu com a dinamitzador i regenerador del Barri Antic de Valls.

La Jornada tindrà una durada de mig dia, serà gratuïta i consistirà en la realització de dues taules rodones en les quals participaran experts del món acadèmic i professional, que ens aportaran els seus punts de vista i reflexions basades en les seves trajectòries i coneixements.

La primera taula rodona “Museus i equipaments transformadors”, abordarà la forma en què els equipaments culturals poden contribuir a transformar el territori on es localitzen: el desenvolupament urbanístic, el desenvolupament econòmic, cultural i social del barri o la ciutat. S’exposaran casos de bones pràctiques per part de responsables de diferents museus i equipaments culturals i d’altres experts en aquesta temàtica.

La segona taula rodona “El Món Casteller, patrimoni, relat de ciutat i atracció de públics”, abordarà la relació entre el patrimoni immaterial, la història, la identitat i el relat de la ciutat de cara al veïnat i a les persones visitants. Indagarem al voltant de quina és la imatge que es vol donar del Museu, del barri i de la ciutat de Valls i quin serà el paper del Museu en la tasca de protegir i promoure el patrimoni casteller i d’atraure visitants de diferents perfils.

La Jornada forma part de les diferents accions de sensibilització, prèvies a l’obertura del Museu i en ella es debatrà sobre el paper del museu com a transformador del Barri Antic i com a protector i divulgador del patrimoni del Món Casteller. A més, té l’objectiu de crear un punt de debat i trobada entre la ciutadania, la comunitat castellera i els diferents agents culturals, educatius i socials de la ciutat de Valls.

El programa detallat i el nom dels ponents que hi participen es farà públic en roda de premsa la setmana del 23 d´abril.