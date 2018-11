El món casteller reflexiona sobre la durada de la temporada

Aquest any passarà a la història dels castells per l’aposta de les colles capdavanteres pels castells sense folre per davant de les construccions de deu pisos, però també per cert regust de recessió. L’entrega dels premis Ara Castells ha servit perquè les colles castelleres reflexionessin sobre la durada de la temporada.

L’Antiga Fàbrica Damm s’ha tornat a omplir de castellers i aficionats per tancar el curs amb la quarta gala de premis organitzada pel diari. El principal guardó, determinat pel rànquing Estrella, ha sigut per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Els rosats han mostrat el millor estat de forma de tot el panorama i han sigut la colla que més ventall de gamma extra ha presentat: han dominat els dos castells clau de l’any, el quatre de nou i el dos de vuit sense folre, i han carregat en dues ocasions el tres de deu amb folre i manilles. Cal destacar el primer lloc aconseguit al Concurs de Castells per davant dels Castellers de Vilafranca, dominadors absoluts del món de les torres humanes durant més de quinze temporades consecutives.

Albert Martínez, el seu cap de colla, s'ha confessat en una distesa taula rodona: “Fa temps que intentem fer per Sant Joan castells que marquen la dinàmica de la temporada”, i això enguany ha estat possible perquè al març ja estaven fent castells de vuit. Tot i així, aquest any ha costat arrodonir la temporada, i passat el Concurs de Castells les colles s’han deixat anar en un segon tram de temporada que el periodista Pep Ribes ha qualificat d’”horrible”. “Sembla que hàgim de fer castells de nou a tot arreu”, ha criticat, i ha volgut destacar que “aquest any s'han vist moltes colles sense prou camises" en algunes diades. Sebastià Morató, president dels Marrecs de Salt, ha reconegut que “les colles són conscients que no han fet la millor temporada”, però ha volgut destacar que malgrat que “els últims quinze dies han sigut una mica llargs” estan satisfets de la feina feta.

Tots les colles han coincidit a dir que l’autoexigència ha crescut i que això no sempre és sostenible. “Sí que és veritat que et marques reptes, però sempre hem de pensar que cal gaudir dels castells –explicava Hèctor Parra, cap de colla dels Castellers de Cornellà–. Cal buscar un equilibri entre feina, castells i família”, i ”no a tots els membres de la colla se'ls pot demanar el mateix”. Una dinàmica que han començat a adoptar formacions com la Colla Vella és la d’establir “pautes de descans al llarg de la temporada”, un model que Hèctor Parra ha reconegut que també han copiat a Cornellà.

Els premis Ara Castells han reconegut aquest any la tasca dels Moixiganguers d’Igualada, que han consolidat el seu creixement durant els últims anys descarregant la seva primera estructura de nou pisos, el tres de nou folrat, que han repetit amb èxit en dues ocasions. La colla de l’Anoia ha arrodonit la millor temporada de la seva història sumant quatre cincs de vuit i han passejat el dos de vuit amb folre per tot el país. Els morats han sigut la colla que més ha crescut segons un jurat format per periodistes castellers que també ha decidit els premis a la colla més segura i a la més innovadora.

L’any 2018 set colles han tancat el curs sense haver patit cap caiguda i vuit més han fet llenya només en un castell. Els Castellers de Figueres han estat guardonats amb el premi a la més segura per haver conjugat aquesta fiabilitat amb un creixement espectacular que els ha portat a guanyar la jornada de Torredembarra del Concurs de Castells.

El projecte encapçalat per la Colla Castellera Jove de Barcelona amb l’objectiu de visualitzar el col·lectiu LGTBI dins del món dels castells ha rebut el premi a la innovació. La colla més popular, triada pels castellers i aficionats a les xarxes socials, ha sigut la dels Castellers de l’Alt Maresme, i la millor fotografia ha sigut per a Halley Lambert.