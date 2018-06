Els castellers reflexionen sobre la seguretat de l'activitat

Dilluns 18 de juny, l'antiga fàbrica Damm acollirà una jornada organitzada pel diari Ara, amb la col·laboració de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, per abordar la seguretat de la pràctica castellera. Després d'organitzar una 'wikimarató' l'any 2016 i una jornada sobre el paper de la dona i la igualtat de gènere la temporada passada, enguany s'ha volgut posar el focus d'atenció en un altre tema de gran complexitat: la seguretat a l'hora d'alçar torres humanes.



La seguretat sempre ha estat un factor molt present en el món dels castells. Els últims anys les colles han implementat elements passius i actius a les dinàmiques d'assaig i a les actuacions. L'índex de sinistralitat ha caigut en picat les últimes dècades, però davant de la possibilitat d'un cert relaxament a causa del discurs que es desprèn d'una primera anàlisi de les dades, els responsables de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i del Grup de Foment per la Ciència i la Salut en el Món Casteller es resisteixen a abaixar la guàrdia. De fet, l'anàlisi més detallada de les lesions castelleres comença ara a obrir nous camps d'estudi.



La jornada comptarà amb cinc ponències, seguides d'una taula rodona on hi podrà participar el públic assistent. Daniel Castillo, director mèdic i científic de la Coordinadora; Pau Camprovin, responsable de seguretat de l'agrupació de colles; Anna Hervàs, redactora del “Manual de Fisioteràpia Castellera”; Sílvia Simó, responsable mèdica dels Castellers de Sants, i un representant de l'organització del Concurs de Castells, tractaran la seguretat des de diversos punts de vista. Una taula rodona, moderada pel periodista Efren Garcia, convidarà castellers i aficionats a unir-se a l'acte amb les seves reflexions.



L'assistència és gratuïta, si bé per motius organitzatius cal inscriure-s'hi a través d'aquesta pàgina web:



https://subscripcions.ara.cat/entrades/seguretat-mon-casteller/