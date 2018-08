La plataforma XALA! serà gratuïta per als castellers

L'acord per a la difusió castellera d'aquest any entre la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), la Xarxa Audiovisual Local (XAL) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va incorporar la novetat de la XALA!, una plataforma de pagament en què es poden seguir les diades en directe i que inclou contingut casteller exclusiu i complementari. A partir d'ara, però, la plataforma serà gratuïta per als castellers després que les diades retransmeses per la xarxa hagin deixat de ser visibles en 'streaming', i es puguin veure només a través de les televisions locals i de la plataforma de pagament.

Des de la CCCC es reivindica la necessitat que es pugui visualitzar aquestes diades més enllà de la TDT, entenent la realitat del públic i els usuaris de les diferents plataformes a les quals es té accés actualment. Per aquest motiu s'ha acordat garantir un accés gratuït a la plataforma XALA! a tots els membres de les colles castelleres que així ho desitgin. Amb aquest accés (vàlid durant la temporada castellera, des de la setmana abans de l'inici de les retransmissions acordades fins al diumenge de la setmana següent a l'última retransmissió), l'usuari podrà visualitzar les diades en directe a través d'internet, alhora que tindrà també accés als continguts complementaris que ofereix la plataforma.

D'aquesta manera, durant els pròxims dies la Coordinadora comunicarà a les colles com facilitar aquest ús gratuït als castellers perquè en puguin fer ús tan aviat com sigui possible.