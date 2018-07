Els castells connecten Tarragona amb Londres i Washington

La tarragonina catedral de Santa Tecla va aparcar dissabte les hordes de turistes per gaudir de les construccions humanes de més nivell de la jornada, però aquesta setmana també cal destacar els èxits més llunyans pel seu punt singular. L'exportació castellera de les dues colles vallenques a Washington i la celebració de Saint Margaret's, a Londres, completen un menú casteller que ha tingut plaers per a tots els gustos.



La diada del Pla de la Seu va tornar a vibrar gràcies als castells de gamma extra dels Castellers de Vilafranca i dels Castellers de Sants. Amb l'estrena del dos de nou emmanillat d'aquestes dues formacions ja són cinc les que han assolit aquest nivell i costarà que s'aturi el ritme. Va ser d'especial rellevància la fita dels Castellers de Vilafranca, ja que suposa encarar de nou el rumb just quan comença el tram més important de l'estiu, però no podem passar per alt el valor del dos dels Castellers de Sants. Amb un calendari ben diferent, el típic de les colles de fora de la zona tradicional, van reblar el clau en igualar el nivell de les formacions capdavanteres just abans d'aturar l'activitat per gaudir d'unes vacances merescudes.



Les dues colles van completar el tres de nou amb folre en el primer torn i el quatre en la ronda final, però van ser les torres emmanillades les que van acaparar tota l'atenció. La dels Castellers de Vilafranca va tornar a mostrar un tronc molt tècnic, curós en l'ascens i àgil en la descarregada. Per la seva banda, els de Sants van col·locar cada pis amb precisió i desimboltura però van haver d'abaixar revolucions en el descens. Totes dues estructures van demanar un esforç extra després de l'aleta i les dues colles van saber-se buidar per assolir l'èxit. Els vilafranquins van afegir una nova estrena, la del pilar de set folrat, a la seva millor exhibició de l'any.

Tot i trobar-se un esglaó per sota, els Xiquets de Tarragona, la colla amfitriona de la diada, també van saber aprofitar l'oportunitat per fer un nou pas endavant. Van completar el quatre i el tres de vuit i van estrenar el primer cinc de vuit de la temporada justament davant de l’edifici que dona nom a l'estructura. L'execució de la catedral matalassera, que es va haver de desmuntar en un primer intent amb dosos col·locats, va lluir fins i tot per sobre de la dels castells bàsics.



En el marc del Smithsonian Folklife Festival, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Vella dels Xiquets de Valls han exhibit aquest cap de setmana els seus castells a la capital dels Estats Units. La cultura catalana i l’armènia han sigut les convidades d’honor d’aquest esdeveniment, i les torres humanes un dels principals centres d’atenció. El dos de vuit amb folre carregat de la Joves i el quatre amb el pilar de la Vella han sigut les estructures més destacades.



A Londres, els Castellers de Barcelona van poder compartir una emocionant diada amb la colla local, que va assolir el millor registre del seu historial en descarregar per primer cop el cinc de sis i estrenar el primer quatre amb agulla de l’any.

Aquest diumenge, a Vic, els Sagals d’Osona han segellat una diada excepcional en descarregar el seu primer dos de vuit folrat de l’any i l'han arrodonit amb l'estrena del pilar de sis. Els Marrecs de Salt han coronat el segon tres folrat de la temporada i els Castellers de la Vila de Gràcia han recuperat el ritme dels castells de vuit pisos. Aquest cap de setmana també han arribat el primer tres de set de l’any dels Brivalls de Cornudella i el cinquè dos de set carregat de l’historial dels Castellers d’Esparreguera.