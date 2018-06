Els castells de nou pisos arriben a la comarca de La Selva

260x366 Els Castellers de Vilafranca completen el primer castell de nou pisos que s'alça a la comarca de la Selva / CASTELLERS DE VILAFRANCA Els Castellers de Vilafranca completen el primer castell de nou pisos que s'alça a la comarca de la Selva / CASTELLERS DE VILAFRANCA

Si bé l'aparició dels Castellers de l'Alt Maresme i les diverses organitzacions del Rally Costa Brava havien mantingut encesa la guspira dels castells a la ciutat costanera de Lloret de Mar, el registre de construccions alçades des dels anys setanta a la vila no arriba al centenar, i només una de vuit pisos d'alçada. Enguany, l'Ajuntament ha volgut impulsar una gran actuació amb la participació dels Castellers de Vilafranca, els Marrecs de Salt i els Castellers de l'Alt Maresme. La formació vilafranquina ha aprofitat la confiança per completar-hi el primer castell de nou pisos fet en una població de la Selva, convertint així la plaça de l'Ajuntament en la quarta plaça de nou de les comarques gironines.



Els Castellers de Vilafranca han estat els clars protagonistes de l'actuació en descarregar-hi el dos de de vuit folrat en el primer torn i el quatre de vuit en el tercer. La col·laboració entre colles ha fet possible lligar el peu suficient per alçar el llistó fins als nou pisos. El tres folrat ha arribat en la ronda central i s'ha pogut descarregar amb suficiència. El castell ha pujat decidit i ha mantingut bé les mides fins que l'enxaneta ha remuntat el pis de dosos. Sense grans complicacions, els verds han assolit l'objectiu i ja compten amb vint-i-sis noves places de nou estrenades.



Els Marrecs de Salt han apostat pels dos castells bàsics de vuit i i el cinc de set. Precisament el cinc ha estat la construcció estrella dels Castellers de l'Alt Maresme, que l'han completat per tercer cop en la seva història. Els ‘maduixots’ només l'havien descarregat dos cops l'any 2016 i la temporada passada no el van arribar a intentar.



Lloret podria posar en marxa una nova colla castellera



L'interès mostrat per l'Ajuntament de Lloret a l'hora d'organitzar una diada castellera de nivell podria respondre a la possible aparició d'una nova colla castellera a la ciutat. Així ho recollia el propi web del consistori en l'anunci de l'actuació en el que s'expressava la satisfacció d' Albert Robert, regidor de Cultura, que preveia “una diada de molt nivell que pot ser la llavor d'una futura colla castellera a la vila”.



Castellers de l'Alt Maresme: 3d7, 4d7, 5d7, 2 P5

Castellers de Vilafranca: 2d8f, 3d9f, 4d8, P6, 6 P4

Marrecs de Salt: 4d8, 3d8, 5d7, P5