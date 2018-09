Els castells de nou pisos tornen a Sabadell

260x366 Els Castells de Sabadell coronant el seu primer castell de nou pisos de l'any en la diada de festa major / PERE VIRGILI Els Castells de Sabadell coronant el seu primer castell de nou pisos de l'any en la diada de festa major / PERE VIRGILI

Els Minyons acumulen 100 tresos de nou folrats descarregats de manera consecutiva / PERE VIRGILI

La plaça de Sant Roc de Sabadell ha descobert avui com de diferents poden ser dos castells que, a primer cop de vista, haurien de tenir el mateix valor. La colla local, la dels Castellers de Sabadell, ha carregat el seu primer quatre de nou amb folre de la temporada mentre els Minyons de Terrassa s'apuntaven el tres de nou folrat número cent descarregat de manera consecutiva. Les construccions de nou pisos han sigut les més destacades de la diada, però els Castellers de Barcelona i els Xiquets de Tarragona també han reclamat el seu moment de protagonisme per exhibir-se davant del públic, tot i que fos un esglaó per sota del seu nivell habitual.



Esclar que cada castell té un valor diferent, més enllà de taules de puntuacions o de consideracions històriques. Després d'uns anys de relleus constants a les files dels ‘saballuts’, el repte dels nou pisos tenia un regust especial. D'una banda, l'experiència assolida els permetia fer un pas endavant tot i un inici de curs irregular però, de l'altra, la renovació forçada de segons quines posicions del castell mai no té una fàcil solució i això alçava un punt el llistó. Amb el confort d'haver encadenat diversos grans assajos abans de la festa major, els Castellers de Sabadell han plantat cara al quatre de nou amb folre en el primer torn. El castell s'ha alçat nerviós, tens a la part mitja i un pèl desquadrat, però ha superat bé el punt de no retorn. La decisió de la canalla petita els ha permès dibuixar-ne l'aleta, però el neguit s'ha multiplicat en sonar el repicar de les gralles i l'estructura ha acabat col·lapsant abans del descens. La caiguda els ha obligat a replantejar la seva actuació i han decidit aixecar el peu de l'accelerador per apuntar-se un set de set i un tres de vuit de pur tràmit.



Si bé el vuitè tres de nou amb folre de l'any d'una colla com la dels Minyons de Terrassa no hauria de tenir mai un valor superior al primer d'una agrupació del nivell dels ‘saballuts’ avui cal destacar aquest castell per sobre de qualsevol altre. Els ‘malves’ s'han apuntat a Sabadell el tres folrat descarregat de manera consecutiva número cent del seu historial, han encadenat d'aquesta manera cinc anys, deu mesos i vint-i-sis dies sense caure d'aquesta estructura. Els egarencs, que no travessen el seu millor estat de forma, han aparcat el quatre de nou folrat i han optat pel dos de vuit amb folre i pel quatre de vuit per arrodonir la jornada.



Els Castellers de Barcelona i els Xiquets de Tarragona s'han hagut de conformar amb els castells de vuit pisos obligats per les circumstàncies. Els barcelonins, retornant encara de l'aturada estival, no han desplaçat prou camises per provar les construccions de la gamma alta de vuit. Han decidit rodar els dos castells bàsics de vuit, si bé han hagut d'esforçar-se després de desmuntar el seu primer intent de quatre de vuit quan els dosos ja estaven a lloc. Governats per una tècnica de circumstàncies, els Xiquets han notat la dimissió divendres del seu cap de colla, Sergi Feijoo. Han completat per inèrcia el tres i el quatre de vuit i han decidit rubricar l'actuació amb el dos de set.



Castellers de Sabadell: P4 cam, 4d9f c, 7d7, 3d8, 2 P5, 4 P4, P4b

Castellers de Barcelona: P4 cam, 3d8, id 4d8, 4d8, 5d7, P5, P4

Minyons de Terrassa: P4 cam, 3d9f, 2d8f, 4d8, V5

Xiquets de Tarragona: P4 cam, 3d8, 4d8, 2d7, V5, 2 P4