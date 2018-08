La catedral barcelonina destaca a la diada de Màrtirs

260x366 Els Castellers de Barcelona descarreguen el primer 5d8 de la temporada a la diada de Màrtirs / CAROL MARTIN Els Castellers de Barcelona descarreguen el primer 5d8 de la temporada a la diada de Màrtirs / CAROL MARTIN

260x366 Els Xicots completen la clàssica de castells de vuit a la plaça del Vall del castell / CAROL MARTIN Els Xicots completen la clàssica de castells de vuit a la plaça del Vall del castell / CAROL MARTIN

Amb la diada castellera de Màrtirs Street, els Castellers de Barcelona posen punt i final al primer tram de la temporada. Si bé enguany han pogut completar-hi el primer cinc de vuit del curs, marxaran de vacances sense l’aleta de nou pisos després de desmuntar a Vilafranca el tres folrat. L’actuació ha estat lenta tot i comptar només amb dues colles. Els nombrosos peus desmuntats han acabat desilusionant part del públic, que ha acabat demanant l’hora. Els Xicots han aprofitat per rodar els bàsics de vuit en una exhibició poc exigent.

La diada de Màrtirs sempre ha estat molt especial pels Castellers de Barcelona, que a la plaça del Vall del Castell se senten com a casa. Amb l’esperit de les grans actuacions, han buscat amb decissió l’estrena del cinc de vuit. La catedral s’ha alçat amb els nervis habituals i ha arribat a avisar just després de l’aleta; la veterania dels barcelonins els ha servit per dur-la a bon port. Encara han volgut anar un pas més enllà i han aprofitat la bona sintonia a plaça per lligar una soca justa per atacar el primer tres de nou folrat de l’any. Després d’un peu desmuntat n’han fet sonar les gralles però han hagut de desfer-lo amb sisens col·locats perquè un segon ha començat a ensorrar-se. No han volgut renunciar als castells folrats però també han hagut de desmuntar un dos de vuit poc estable a causa dels dubtes de l’enxaneta. Han completat el tres de vuit per finalitzar la seva actuació.

Amb una rengla estirada de mides des de l’inici, la que s’abocava a la baixada, el tres de vuit que han triat els Xicots de Vilafranca per iniciar l’actuació s’ha mostrat neguitós. L’estructura ha tremolat amb fragilitat però no ha arribat a perillar seriosament. La segona ronda ha estat més plàcida, han optat per l’altre bàsic de vuit, el quatre, i aquest cop l’han pogut gaudir. Dominant les petites sotragades i amb les mides controlades, s’han tret l’espineta del castell inicial. Han arrodonir la clàssica de vuit tot descarregant un dos de set de bona factura. Durant el descens hi han dibuixat una figuereta al pis de quarts i la colla ha reclamat alçar el llistó amb càntics que demanaven “un pis més”.

La ronda de pilars ha estat multitudinària. Els Castellers de Barcelona han descarregat el vano de cinc sense complicacions mentre que els Xicots han alçat un espadat de cinc flanquejat de quatre de quatre. Un dels seus pilars exteriors ha acabat fent llenya abans de l’aleta.

Xicots de Vilafranca: 3d8, 4d8, 2d7, P5 + 4 P4 (1 intent)

Castellers de Barcelona: 5d8, id 3d9f, id 2d8f, 3d8, V5