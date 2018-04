El cel amenaça el primer cap de setmana atapeït de l'any

260x366 Els Nens del Vendrell durant l'assaig previ al cap de setmana / NENS DEL VENDRELL Els Nens del Vendrell durant l'assaig previ al cap de setmana / NENS DEL VENDRELL

Passada la Setmana Santa, l'agenda castellera s'omple per primer cop aquesta temporada. Si bé fins ara havia començat un lent degoteig de diades arreu del país, aquest cap de setmana ja es concentren una vintena d'actuacions entre dissabte i diumenge. Els ulls dels castellers, però, està posats al cel abans fins i tot que sonin les gralles perquè la previsió meteorològica apunta que moltes d'aquestes exhibicions podrien veure's obligades a traslladar-se a cobert. S'espera un dissabte insegur amb ruixats febles, aïllats i de curta durada, però un diumenge marcat per les precipitacions a les zones de Barcelona, Girona i els Pirineus. ¿Serà la primera jornada 'indoor' de l'any?



Andorra, Lleida, Reus i Olot protagonitzaran el dissabte casteller. L'aniversari dels Castellers de Lleida reunirà els Castellers de Barcelona i els Margeners de Guissona en una de les diades més importants del dia. Reus acull els Xiquets de Vila-seca en la diada de la Farinera, i els Castellers d'Andorra, els Manyacs de Parets al Palau de Gel de Canillo. Els Xerrics d'Olot actuaran en solitari durant la Fira de la Cervesa local.



La diada de la independència a Gràcia i la de Can Bandarra a Barcelona, la festa del local dels Capgrossos de Mataró, la diada del tèxtil a Sabadell i les actuacions de començament de temporada a Altafulla, a Cambrils i al Vendrell comptaran amb el protagonisme de fins a 11 colles de les que la temporada passada van alçar castells de nou pisos. Amb la temporada avançant a bon ritme, cal esperar un nombre important de construccions de vuit pisos. L'estrena del primer castell de la gamma alta seria un bon regal per començar el mes d'abril amb forces renovades. A causa de la concentració de formacions de nivells semblants, les diades de Gràcia, de Sabadell i d'Altafulla podrien ser les que tanquessin els millors registres.