Les 10 cites castelleres ineludibles del mes de juliol

Un cop passat Sant Joan el calendari casteller s'estreny i es multipliquen les actuacions de gran interès. El mes de juliol, a més a més, és una època en la qual les colles del camp de Tarragona es preparen per a les actuacions principals de l'agost, mentre que les colles de la zona no tradicional posen punt final al primer tram de temporada amb objectius màxims.

D'entre totes les actuacions del juliol en destaquen quatre. La primera és la d'aquest diumenge, per la festa major de Terrassa. L'any passat els Minyons van carregar el 3d10fm i aquest any també van amb l'objectiu de fer castells de gamma extra. El dissabte vinent, el 7 de juliol, al Pla de la Seu de Tarragona amb els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Sants i els Xiquets de Tarragona. Els Verds l'any passat van completar el 3d9fa, a més d'intentar el 4d9sf. Alhora els Borinots segueixen treballant amb l'objectiu de dur-hi el 2d9fm.

La segona quinzena de juliol també compta amb dues grans actuacions: les Santes de Mataró i la festa major de Vilanova i la Geltrú. La primera d'aquestes actuacions és el colofó final del primer tram dels Capgrossos, que a hores d'ara tenen el 2d9fm com a màxim objectiu, sense deixar de banda el 5d9f. També hi seran els Castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa, amb ganes de gamma extra. Pel que fa a l'actuació de Vilanova, els Verds ja fa dos anys que hi porten el seu primer 3d10fm de l'any en una Diada en què també hi serà la Jove de Tarragona, que l'any passat va completar el 9d8, el 5d9f i el Pd8fm.

De la mateixa manera, les colles que són a la frontera entre els castells de vuit i de nou també tenen actuacions destacades. La primera és la d'aquest diumenge a la festa major de Sant Cugat, en la qual els Gausacs es van marcar per fer el primer 3d9f de l'any. Finalment, l'últim cap de setmana de juliol hi ha la festa major de Salt, en la qual els Marrecs l'any passat van descarregar el primer 3d9f del seu historial i que voldran repetir abans d'anar de vacances.

Llistat d'actuacions destacades

1 de juliol:

Festa major de Sant Pere a Terrassa:

Minyons de Terrassa

Castellers de Terrassa

Capgrossos de Mataró

Festa major de Sant Cugat del Vallès

Castellers de Sant Cugat

Marrecs de Salt

Moixiganguers d’Igualada

7 de juliol:

Diada del Pla de la Seu a Tarragona

Xiquets de Tarragona

Castellers de Vilafranca

Castellers de Sants

14 de juliol:

Diada del Quadre de Rosalia a Torredembarra

Nois de la Torre

Colla Jove Xiquets de Tarragona

Colla Joves Xiquets de Valls

15 de juliol:

Diada de les Cultures a Altafulla

Castellers d’Altafulla

Colla Vella dels Xiquets de Valls

Xiquets de Tarragona

21 de juliol:

Festa major de les Vivendes de la Colla Vella a Valls

Colla Vella dels Xiquets de Valls

Xiquets de Tarragona

Castellers de Lleida

Colla Jove de Castellers de Sitges

22 de juliol:

Festa major de les Santes de Mataró

Capgrossos de Mataró

Castellers de Vilafranca

Minyons de Terrassa

28 de juliol:

Festa major de Vilanova i la Geltrú

Bordegassos de Vilanova

Castellers de Vilafranca

Colla Jove Xiquets de Tarragona

29 de juliol:

Festa major de Vilallonga del Camp

Colla Vella dels Xiquets de Valls

Colla Jove Xiquets de Tarragona

Festa major de Salt