"Entre totes les colles hem d'aconseguir trobar la manera perquè el món casteller sigui sostenible econòmicament"

La junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya inicia el seu segon any de mandat amb la intenció de continuar amb la feina engegada la temporada anterior. Roger Gispert (Castellers de la Vila de Gràcia) agafa el relleu d'Inés Solé (Xiquets de Tarragona), en el segon dels tres anys de mandat que culminarà Sergi Font (Marrecs de Salt).

L'estabilitat econòmica segueix sent un dels objectius primordials de la CCCC, que ha presentat un increment de les quotes de les colles. També es continua amb el treball de les diverses comissions, alhora que se'n crea una de musical. Parlem amb Roger Gispert per conèixer els detalls de la feina que està duent a terme la Coordinadora.

Després d'un 2018 en el qual iniciàveu el mandat i volíeu introduir força canvis a la Coordinadora, aquest any comenceu la temporada amb menys urgències?

Els canvis més grans sí que es van fer l'any passat, però ara del que es tracta és de consolidar tots els canvis introduïts. Les comissions i els grups territorials, que eren la principal novetat, s'han de mantenir, aprofundir el treball i fins i tot ampliar-lo.

Un dels grans canvis que s'ha introduït és l'increment de quotes de la gran majoria de colles, tot i que Castellers de Vilafranca i Colla Vella no van votar-hi a favor. Què es pretén amb aquest canvi?

El canvi de quotes es va aprovar per un percentatge molt alt i és un treball fet des de la junta i la comissió de finançament. Pretén ampliar els ingressos que té la Coordinadora i a la vegada redistribuir les quotes d'una forma més equitativa en funció del nivell de colla. Alhora hem de considerar que les quotes no serveixen només per pagar les assegurances, sinó també pel sosteniment global de la Coordinadora.

Tot i aquest increment, es presenten uns pressupostos negatius per aquest any. Per tant, la feina de la Coordinadora per buscar nous recursos econòmics segueixen dempeus.

Aquesta pujada de quotes encara no compensa econòmicament la despesa real que hi ha i hem de continuar treballant per trobar espònsors, amb les administracions públiques o buscar altres fórmules. Entre totes les colles hem d'aconseguir trobar la manera perquè el món casteller sigui sostenible econòmicament, perquè el preu de l'assegurança es manté però l'any passat va fer un augment molt important.

L'any passat també comptàveu amb el patrocini de La Xarxa. Com avancen les negociacions per arribar a un acord per la cessió dels drets televisius?

Ben aviat hauríem de tenir un acord. De moment, tot s'està parlant.

Tot i això, la Coordinadora manté la unificació que es va aconseguir l'any passat per als beneficis col·lectius?

Sí, ja l'any passat vam anar tots a una. Per tant, ja no tenim el conflicte de fa dues temporades.

Alhora s'ha establert un nou protocol per a l'aprovació de les colles com a ple dret i l'opció d'eliminar colles. Quin és l'objectiu del canvi?

S'ha fet una petita modificació que busca garantir un correcte funcionament de les colles, que puguin fer actuacions amb castells de sis i que les noves colles que entrin ja siguin projectes consolidats.

L'any passat es van introduir quatre comissions que ja van iniciar diversos projectes. L'objectiu és dóna'ls-hi més pes?

Ara mateix hi ha quatre comissions: seguretat, equitat, finançament i drets. Les dues que generen més volum de feina són les dues primeres. La d'equitat és la que té més colles apuntades i seguirà treballant diversos aspectes en relació al feminisme, racisme i LGTBI organitzant xerrades, presentant què s'està fent a les colles, posant en comú els diversos projectes de les colles i animant-ne a altres a aplicar-los.

La Coordinadora, a més, ha arribat a un acord amb Eurecat per realitzar l'estudi del dimensionament de les pinyes. S'espera que en breus podria sortir a la llum?

No s'espera que enguany es pugui presentar l'estudi. Aquest any es començarà a treballar a través de la comissió de seguretat, com també de la viabilitat de la soca a l'antiga.

També s'ha estrenat la comissió musical que pretén compartir recursos entre els grups de grallers de les diferents colles.

Un altre projecte que ja s'havia iniciat la temporada anterior, del qual ja se n'han fet alguns passos, és la unificació de la Coordinadora amb la marca Castells. Tot i això, encara estan les dues webs separades en funcionament. Quan s'espera que es completi aquest procés?

Això està en el marc d'aquest any i probablement cap a l'estiu tindrem una nova web que ajuntarà els conceptes de les dues webs. Per una banda difondrà tot el fet casteller i també tindrà una part més interna en la qual hi haurà més recursos per trobar informació i documentació.

Quin t'agradaria que fos el repàs de la feina feta de la Coordinadora del 2019?

A mi m'agradaria que aquest any s'acabés de realitzar tota la feina iniciada des de les comissions i que més colles hi participin. L'any que ve se n'acabarà d'afegir alguna i volem complir tots els objectius que ens vam plantejar a inici de mandat.