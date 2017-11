Les colles castelleres acaben l'any amb noves estrenes

260x366 Els Xics de Granollers descarreguen per primer cop el 7d8 en la seva diada de final de temporada / TONI TORRILLAS Els Xics de Granollers descarreguen per primer cop el 7d8 en la seva diada de final de temporada / TONI TORRILLAS

Una setmana més, el tram final de la temporada castellera ens deixa un nombre important d'estrenes. Les colles no perden cap oportunitat per fer un pas endavant, encara que aquest arribi molts cops en les últimes cites del curs. Una vegada més, quan els castells de nou pisos perden el seu protagonisme ho aprofiten colles més modestes.



Els Xics de Granollers han aprofitat la seva diada per descarregar, per primera cop en la seva història, el set de vuit. El castell ha arribat en la segona ronda de l'actuació, després d'un intent desmuntat. El set no ha presentat massa complicacions fins al moment de les aletes però s'ha hagut de treballar de valent durant el descens. Els del Vallès Oriental han sabut defensar la construcció amb cap fred i han completat la diada descarregant el tres de vuit i carregant el quatre.



La diada dels Matossers de Molins de Rei ha servit perquè la colla del Baix Llobregat revalidés la gamma alta de set. Després que enguany només haguessin provat un castell d'aquest nivell, el quatre amb agulla, han sumat de cop dues de les seves millors estructures. Els Matossers han descarregat el segon cinc de set del seu historial, el primer de l'any, i el tres de set amb agulla. Han rubricat així la seva primera diada de l'any amb tres construccions de set pisos d'alçada.



La prudència característica amb la qual han crescut en els dos últims anys els Castellers d'Andorra ha fet d'una banda que sortissin sempre a plaça amb construccions molt ben treballades, però de l'altra que l'atac als set pisos no arribés fins que estigués ben forjat. L'any passat els andorrans van fer algun assaig de tres de set a plaça però no ha estat fins aquesta temporada quan l'han atacat seriosament. El passat mes de maig van deixar el castell en intent però aquest cap de setmana l'han coronat per primer cop a Barcelona.



Només set dies han separat el primer pilar de cinc carregat dels Castellers de Castellar del Vallès del primer descarregat. Els ‘Capgirats’ van coronar el seu primer espadat de cinc pisos la setmana passada en la penúltima diada de l'any, l'última com a colla local. Avui s'han desplaçat fins a Tordera convidats pels Castellers de l'Alt Maresme per anar un pas més enllà. Després de descarregar el tres de sis amb agulla, el dos de sis i el quatre de sis, han rematat la jugada completant per primer cop l'espadat.



La Colla Castellera de Madrid ha completat aquest cap de setmana la seva primera actuació a terres catalanes i ha acompanyat els Xics de Granollers en la seva diada de final de curs. En la vigília dels Xics, els madrilenys van estrenar els seus primers quatre de sis, tres amb agulla i dos de sis, tres construccions que suposen un important pas endavant. Diumenge la colla s'ha enfundat la samarreta dels amfitrions per tornar-los el cop de mà que rebut en el seu procés de formació.



Després d'una gran temporada, els Castellers de Cerdanyola van aprofitar dissabte la vigília de la seva diada per descarregar el primer pilar de cinc aixecat per sota de la seva història. Resulta curiós que una formació que ha descarregat enguany construccions com el dos de set, el cinc o els castells amb agulla encara no hagués assolit mai l'espadat aixecat per sota. En la mateixa diada, els Angelets del Vallespir van carregar el seu primer dos de sis de l'any.