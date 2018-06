Les colles castelleres escalfen la revetlla amb les seves construccions

260x366 La Colla Vella dels Xiquets de Valls descarrega el primer 9d8 de l'any en la diada de Completes / COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS La Colla Vella dels Xiquets de Valls descarrega el primer 9d8 de l'any en la diada de Completes / COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS

260x366 La Colla Joves Xiquets de Valls s'apunta la tripleta de castells de vuit en la prèvia de Sant Joan / COLLA JOVES XIQUETS DE VALLS La Colla Joves Xiquets de Valls s'apunta la tripleta de castells de vuit en la prèvia de Sant Joan / COLLA JOVES XIQUETS DE VALLS

260x366 Els Xiquets de Reus estrenen el 2d8f en la diada de Sant Pere / XIQUETS DE REUS Els Xiquets de Reus estrenen el 2d8f en la diada de Sant Pere / XIQUETS DE REUS

L'actuació de Sant Pere a Reus i la de Completes a Valls van marcar el punt de sortida d'un dels típics pelegrinatges que molts castellers i aficionats segueixen el cap de setmana de Sant Joan. La primera parada la trobem a Reus, on els Xiquets van estrenar dissabte a la tarda el seu primer dos de vuit folrat de l'any en la celebració de les festes de Sant Pere. Gairebé obligatòria és la diada de completes a Valls a mitjanit, que enguany va servir perquè la Colla Vella dels Xiquets de Valls estrenés el seu nou de vuit i perquè la Joves rodés els troncs dels que han de ser els seus castells de nou. El camí acabarà diumenge amb l'actuació de Sant Joan, també a Valls, i la seva homònima a Tarragona. Si bé a moltes colles els costaria mobilitzar els castellers en unes dates tan marcades, a la zona tradicional no es pot celebrar la revetlla sense posar-se a la pinya.



La plaça del Mercadal va tornar a ser dissabte a la tarda un punt de referència perquè els Xiquets de Reus seguissin avançant en la seva lenta progressió. Amb el tres i el quatre de vuit en cartera van decidir estrenar el dos de vuit folrat i van completar per primer cop enguany la tripleta de castells de vuit pisos. Els reusencs segueixen plantant ferms fonaments per donar aquell punt extra en el segon tram de la temporada, que aquest any es preveu molt interessant. Van compartir plaça amb els Nens del Vendrell, que van descarregar el tres de vuit i van optar per dues construccions de la gamma alta de set, el dos i el cinc, per completar la seva actuació. Els Castellers de Lleida van haver-se de conformar amb els dos bàsics de set i amb el quatre amb agulla.



Ja fosca nit, les dues colles vallenques van trobar-se per primer cop a la plaça del Blat per alçar els seus castells en una diada que els últims anys s'ha passat a desenvolupar ‘a l'antiga’, sense rondes ni torns establerts. Després de descarregar el dos de vuit folrat, la Colla Joves Xiquets de Valls va voler arrodonir l'actuació amb una construcció de nou pisos, el tres folrat, però el van haver de desmuntar i van preferir rodar els troncs dels castells bàsics de vuit de cara a l'assalt definitiu. La Colla Vella dels Xiquets de Valls, per la seva banda, va iniciar l'exhibició amb el cinc de vuit i va deixar per a la segona ronda el castell de nou pisos, el tres folrat. Els de la camisa rosada van apuntar-se el seu primer nou de vuit de l'any en el tercer torn. Les dues formacions van finalitzar la jornada amb grans espadats: la Joves va optar pel de sis nivells i la Vella pel pilar de set amb folre.



Les colles es tornaran a veure les cares diumenge en una diada de Sant Joan que promet emocions fortes.



Diada de Sant Pere

Dissabte, 23 de juny, Reus

Xiquets de Reus: 3d8, 2d8f, 4d8, 2 P5, 5 P4

Nens del Vendrell: 2d7, 3d8, 5d7, P5

Castellers de Lleida: 4d7a, 4d7, 3d7, P5, 2 P4



Nit de Completes

Dissabte, 23 de juny, Valls

Colla Joves Xiquets de Valls: 2d8f, id 3d9f, 3d8, 4d8, P6, 2 P5

Colla Vella dels Xiquets de Valls: 5d8, 3d9f, 9d8, P7f