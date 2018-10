Les colles llancen els seus vídeos de promoció de cara al Concurs de Castells

El Concurs de Castells és, segurament, la cita castellera que crida més l'atenció a l'afició tot i no formar activament de la colla. És per això que les colles animen a tota aquesta gent a defensar la camisa de la seva ciutat, poble o barri a la Tarraco Arena Plaça. De les dotze colles que participaran en la jornada del diumenge, per exemple, n'hi ha set que han dedicat vídeos exclusivament pels dies previs al Concurs tant per omplir els patis d'assaig com la TAP.

Castellers de Vilafranca

Sota el lema de 'Ser o no ser' els Verds han llençat dos vídeos promocionals en els quals exposen diversos èxits d'esportistes que han aconseguit encadenar força victòries consecutives. D'aquesta forma ho comparen amb els vuit concursos consecutius que els vilafranquins s'han endut des del 2002.

Colla Vella dels Xiquets de Valls

Després que s'enduguessin el darrer Concurs de Castells l'any 2000, els rosats creuen que #ElMomentÉsAra en un vídeo que repassa els majors èxits de la seva temporada. De la mateixa manera defensen que és el moment de seguir somrient, creient, sentint, somiant i lluitant.

Colla Joves Xiquets de Valls

El vídeo de la Joves recorda que la por és només una opció i que tot allò que semblava impossible s'ha acabat assolint amb la voluntat de la gent. Alhora fa un record a la història i de què significa ser part de la Joves de Valls.

Colla Jove Xiquets de Tarragona

El vídeo de la Jove de Tarragona és, segurament, el més complet que s'ha llençat en les darreres setmanes. Damunt l'escenari de la TAP una actriu repassa tot el que s'ha viscut en aquesta plaça, tant les alegries com les tristeses i tots els sentiments que ha despertat. Alhora esmenta tot el que pot esdevenir d'aquest diumenge amb la implicació de la gent i dels castellers de la Jove en 'El Concurs de les nostres vides".

Capgrossos de Mataró

Els maresmencs repassen, en el seu vídeo, tot el que és Mataró: il·lusió, llegenda, passió, família, foc i superació. D'aquesta forma animen a tots els mataronins a sentir la ciutat a Tarragona en #ElMillorConcurs.

Castellers de la Vila de Gràcia

Els graciencs fan un recull d'imatges de castellers, tant d'actuals com de més antigues en un format en blanc i negre. Els de la camisa blava, alhora, recorden que "l'únic impossible és allò que no intentes".

Castellers de Sabadell

En aquest segon tram els Saballuts han cridat a la seva gent a viure els castells des de dins. En els vídeos de promoció del Concurs ho han fet en viure els castells des de la canalla i la percussió.