El 2018 es consolida com l'any més desfolrat

La Diada de Santa Teresa del Vendrell ha tornat a posar de manifest com les colles s'han bolcat en el treball dels castells sense folre. La Colla Joves Xiquets de Valls ha aconseguit descarregar el quart 4d9sf de la seva història, a més de tornar a carregar un 2d8sf. En total, aquest 2018 s'han vist onze castells sense folre descarregats i sis carregats. Aquesta xifra, per tant, supera el millor registre, que era el del 2017, amb set descarregats i set carregats; unes dades que encara es poden incrementar aquest diumenge per Santa Úrsula o l'1 de novembre per Tots Sants.

L'augment dels castells sense folre ha estat, en gran part, marcat pel domini en el 2d8sf. Fins al 2016 la 'bèstia indomable' només s'havia pogut descarregar en un màxim de dues ocasions en una sola temporada (2011 i 2012) i únicament pels Castellers de Vilafranca. L'any passat els vilafranquins en van poder completar tres i també s'hi va unir la Joves de Valls, amb dos de descarregats. En aquesta temporada, per contra, els verds només l'han pogut coronar i qui, fins al moment, se n'ha anotat més és la Colla Vella, amb quatre descarregats.

2d8sf intentats en les darreres tres temporades

Per la seva banda, el 4d9sf ha experimentat una evolució més natural. Tot i això, des del 2015 s'ha reeixit pel mateix patró: la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha estat l'autèntica dominadora del 'castell total'. Dels tretze que s'han descarregat en les últimes quatre temporades, onze ho han fet de color rosat. Els altres dos 4d9sf completats en aquest període de temps són els dels Castellers de Vilafranca el 2016 per Tots Sants i el de la Joves de Valls aquest diumenge al Vendrell.

4d9sf intentats en les darreres quatre temporades

Els castells de 10, a la baixa

Aquest increment dels castells sense folre ha anat, en part, en detriment dels castells de deu que van viure el seu punt més àlgid el 2016, any en el qual se'n van descarregar quinze i sis més van ser coronats. Quan falten quatre setmanes per acabar la temporada, aquest any s'han completat tres 3d10fm i cap 4d10fm, un castell que des del 2015 com a mínim es descarrega en una ocasió per any.

Castells de 10 intentats en les darreres quatre temporades

Les causes d'aquest intercanvi són diverses. Una és que, des que la puntuació del Concurs de Castells va donar més valor als castells sense folre que als de deu, algunes colles han decidit focalitzar els esforços en les estructures netes. Els castells sense folre, a més, gaudeixen d'un avantatge i és que es poden assajar sense comptar amb un gran nombre d'efectius al pati d'assaig. Aquest, precisament, també és un factor que ha influït en la davallada dels castells de deu. El seu gran augment l'any 2016 va venir, en bona part, pel gran gruix de camises que tenien les colles. Un cop els assajos s'han aprimat de gent, concretament en el cas dels Castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa, hi ha hagut més dificultats per tancar les proves del peu del 3d10fm o 4d10fm.

El debat a l'hora de valorar els castells sense folre i els de deu, per tant, està novament sobre la taula. Aquesta primavera la comissió assessora del concurs es tornarà a reunir en diverses ocasions per tal de tancar una taula de puntuació que ha d'estar tancada abans de l'1 de setembre del 2019.