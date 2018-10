El dia que les colles de set esdevenen l'epicentre casteller

Des que la biennal de Castells va incorporar l'actuació del ConcurSet en el certamen del Concurs de Castells, hi ha hagut un major interès tant dels aficionats castellers com mediàtic en la jornada de Torredembarra. La iniciativa dels Nois de la Torre en crear el ConcurSet, que es va celebrar des del 1997 al 2013, ja mostrava la necessitat de celebrar una actuació que incrementés l'interès cap a aquestes colles de set.

La jornada de Torredembarra, però, gaudeix de diverses singularitats respecte a la jornada de dissabte i, especialment, a la del diumenge. La que més destaca és el gran clima de germanor i col·laboració que es respira a la plaça del Castell. Són colles que habitualment no gaudeixen d'un gran gruix de camises pròpies per alçar els seus castells i que, per tant, requereixen ajuda d'altres colles. Aquest fet provoca que els seus castellers tinguin una gran facilitat en posar-se en pinyes d'altres colles, fins i tot entre formacions que s'estaven disputant una posició de la classificació.

De la mateixa manera, l'ambient festiu es mostra més evident en aquestes colles. Aquest fet, per exemple, es va observar durant la cercavila previ a l'actuació i que contraposa en l'ambient de tensió i concentració que es viu als voltants de la TAP el diumenge abans d'entrar a plaça. Aquest ambient festiu, alhora, també es manifesta en les celebracions dels castells. Tot i que es van veure força castells límit, alguns dels quals els primers de la temporada de les colles, no es van veure unes eufòries desfermades entre els seus castellers; en contra de les que sí que ho fan colles de major nivell.

Un altre fet que cal destacar és el bon nivell mostrat per les gralles. Excepte comptades ocasions, els grups de gralles van realitzar uns bons tocs de castells. En aquest aspecte els Castellers de Figueres, els Castellers de Mollet i els Castellers d'Altafulla han estat les tres colles que han passat a la final del 3r Concurs de Grups de Grallers i Timbalers.

El 2d7 marca la frontera

Respecte a l'edició del 2016 la diferència més gran, castellerament parlant, ha estat l'absència d'un castell de vuit (el 4d8 que sí que van completar els Castellers de Badalona fa dos anys). Tot i això, el nivell casteller mostrat a la plaça del Castell aquest diumenge ha estat molt semblant a fa dos anys. En aquest aspecte, per exemple, ahir es van veure cinc 5d7 descarregats pels 6 de fa dos anys, a més d'un carregat. Per contra s'han descarregat quatre 7d7 mentre que fa dos anys en van ser dos.

El castell que marca la diferència de cara a aspirar a les posicions capdavanteres, però, segueix sent el 2d7. Fa dos anys només el van poder completar els Castellers de Figueres, que van assolir la segona posició, i aquest any també han estat els únics en descarregar-lo, fet que els ha permès guanyar la primera jornada del XXVII del Concurs de Castells. Aquest diumenge, però, va haver-hi tres colles més que el van provar: els Castellers de Castelldefels i els Castellers de l'Alt Maresme el van carregar mentre que els Castellers de Badalona el van desmuntar.