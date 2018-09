Una diada accidentada per encetar la Mercè castellera

La diada castellera de la Mercè és una d’aquelles cites marcades en vermell al calendari que reuneix a la plaça Sant Jaume de Barcelona un gran nombre de turistes, aficionats i castellers malgrat el sol del migdia. Avui, però, el lapse de temps entre castells, les caigudes i els intents desmuntats han fet que el públic anés buidant prematurament la plaça i l’emoció dels castells s’anés aigualint, deixant una imatge inèdita durant la diada castellera de la Mercè.

Castellers de Barcelona

Els Castellers de Barcelona encaraven una de les Mercès més complicades dels últims anys; no han pogut sovintejar tant com voldrien la gamma alta de vuit i s’han vist obligats a ajornar l’assalt al castell de nou fins a la seva festa major. A primera ronda han demostrat la feina feta amb el cinc de vuit, que malgrat patir una tremolor constant han sabut dominar i els ha donat les forces per afrontar el primer castell de nou de l’any. El tres de nou folrat que han bastit tot seguit no ha presentat una bona factura, i tot just col·locar-se els sisens una forta sotragada l’ha fet desmuntar. Segons després d’iniciar el descens, però, ha cedit. Tocava fer un plantejament de la diada, i els vermells han decidit doblar l’aposta. Confiats de la feina feta, i conscients que la imatge que havien donat del tres de nou no feia justícia amb els assajos previs, han decidit repetir-lo. En aquest segon intent l'estructura presentava una millor factura, que ha permès que el pis de dosos es col·loqués, però una altra forta sotragada ha deixat molt tocat el castell, i ha tornat a cedir pel mateix pis. Amb baixes després de dues caigudes consecutives, i encara amb la diada de les colles locals de la ciutat en perspectiva, els vermells han optat per baixar la marxa i cloure la diada amb un quatre de vuit que han descarregat sense problemes.

Colla Joves Xiquets de Valls

L’altra colla vermella a plaça, la Colla Joves Xiquets de Valls, es plantaven per tercer any consecutiu a la plaça Sant Jaume amb la intenció de seguir fer-la gran. Si bé no podien plantejar-se objectius que ja havien provat en aquest escenari altres temporades, com el cinc de nou o el dos de nou emmanillat, sí que tenien en cartera una gran carta: el dos de vuit sense folre, ni més ni menys que el castell més valorat en la taula de puntuació del Concurs de Castells de Tarragona, i que ja han descarregat en tres ocasions enguany. No s’han fet pregar, i han alçat el dos a primera ronda, amb convicció i serenor. Malgrat la bona pujada, una forta rebregada amb l’entrada de la canalla petita ha fet desmuntar-lo i els vermells han vist amb frustració com el castell, amb corda per suportar la descarregada, quedava en intent desmuntat. Per repetir i no arriscar han optat pel tres de nou folrat, que malgrat no trobar-se còmode han pogut descarregar sense problemes. La sort no se’ls ha girat a favor a segona ronda; el quatre de nou amb folre ha quedat en intent desmuntat després de fer-ne sonar les gralles i haver-lo de desmuntar instants després. Malgrat tot, l’han pogut repetir amb èxit més tard. El cinc de vuit de la tercera ronda ha servit per asserenar i acabar la diada amb bon peu, després de moltes hores de sol i cansament per part dels seus castellers.

Minyons de Terrassa

Els Minyons de Terrassa es mantenen fidels al seu compromís amb la ciutat i amb els seus padrins, i han vingut a la plaça Sant Jaume amb la intenció de dur els seus millors castells. Els malves fins al moment només han pogut descarregar el nou de vuit com a castell de gamma, i els altres intents han quedat en intents o carregats. Amb la intenció de trencar aquesta dinàmica s’han plantat els egarencs davant de l’Ajuntament de Barcelona, i han mostrat els seus galons. A primera ronda, el quatre de nou amb folre ha presentat una estampa impecable, fita encara més remarcable tenint en compte les dificultats que estan tenint algunes colles enguany per portar-lo a plaça. Tot seguit han atacat el dos de nou amb folre i manilles, que ha pujat segur i sòlid però amb l’entrada de la canalla petita ha evidenciat els nervis i ha fet treballar de valent tronc i manilles per a descarregar-lo. Malgrat les complicacions, s’han fet seu el dos, i han pogut celebrar el primer dos emmanillat que descarreguen aquesta temporada. Ja per acabar, els malves han clos les seves rondes de castells amb el tres de nou, que dominen a la perfecció i que, malgrat estar rebregat durant tota l’execució, han resolt amb veterania i experiència. La cirereta del pastís arribava a la ronda de pilars, després d’una lenta i calurosa espera, quan han pogut fer gala seu espadat alçant el pilar de set amb folre, que han descarregat sense complicacions. Els malves marxen de plaça contents d’haver-se endut els principals objectius del dia sense haver patit cap caiguda en una diada accidentada.



Castellers de Barcelona: P4cam, 5d8, i 3d9f, i 3d9f, 4d8, P5 al balcó + 2 P4

Colla Joves Xiquets de Valls: P4cam, id 2d8, 3d9f, id 4d9f, 4d9f, 5d8, Vano de 5

Minyons de Terrassa: P4cam, P5 dol, 4d9f, 2d9fm, 3d9f, P7f