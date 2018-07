El dos emmanillat esdevé protagonista de la diada de les Santes

260x366 Els Capgrossos de Mataró s'apunten el seu primer gamma extra de la temporada en la diada de Les Santes / MANOLO GARCIA Els Capgrossos de Mataró s'apunten el seu primer gamma extra de la temporada en la diada de Les Santes / MANOLO GARCIA

Els Minyons de Terrassa coronen per segon cop el dos emmanillat / MANOLO GARCIA

Els Castellers de Vilafranca revaliden el dos de nou amb folre i manilles a Mataró / MANOLO GARCIA

La diada de les Santes de Mataró està assenyalada al calendari de tots els castellers del territori. Enguany no ha sigut diferent i públic i castellers s'han aplegat sota un cel d'excepció: ennuvolat i amb possibilitats de pluja. Els Castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa han acompanyat els Capgrossos de Mataró en el seu assalt a la gamma extra.



La colla local ha començat escalfant els motors amb un tres de nou folre que dominen a la perfecció aquesta temporada. Tot seguit han deixant pas al primer gamma extra que intenten enguany, el dos de nou amb folre i manilles. El dos s'ha muntat lent però segur, tot i que amb la col·locació de sisens s'han evidenciat problemes en l'encarada de la torre. Un tronc experimentat, tècnica i molta feina entre manilles i quarts ha dut a bon terme el castell dels mataronins, que l'han celebrat entre càntics. Amb la feina ja feta, els Capgrossos de Mataró han volgut regalar a la seva ciutat l'últim gamma extra, el cinc de nou. Malgrat que la feina feta als assajos no havia sigut tan decisiva com en altres anys, la bona trajectòria i resultats dels blau marins els han donat ales i han alçat amb decisió el castell. Amb la col·locació dels dosos la rengla del cinc ha patit una sotragada que ha fet desmuntar el castell en una primera instància. Al segon intent, amb els dosos ja col·locats, una tremolor constant en el tronc, un fort sotrac i un esglai del públic han fet que el desmuntessin de nou. El quatre de nou ha servit per tancar l'actuació amb tres castells completats. Ja per acomiadar-se de la plaça han descarregat el pilar de sis, el segon d'enguany, l'alineació del qual promet futurs èxits.



Els Castellers de Vilafranca encaraven la diada mataronina amb la intenció de repetir la gamma extra que van estrenar fa dues setmanes a Tarragona. Després d'un tres de nou folrat plàcid a primera ronda, els verds han seguit els mataronins en l'assalt al dos emmanillat, i han mostrat la feina feta als assajos amb aquesta construcció. Una serena plàcida que dona ales als verds per encarar un mes d'agost amb garanties abans de la seva festa major. Amb les bones sensacions aconseguides, els Castellers de Vilafranca han volgut assegurar el tir i han apostat pel quatre de nou folrat com a últim castell. Amb un folre i uns primers pisos ferms, el castell ha patit pels pisos superiors quan s'han tancat més del desitjable. Malgrat tot, han sabut treballar-lo sense patir i han aconseguit descarregar-lo per encarar amb il·lusió la ronda de pilars, en la qual han mostrat el domini sobre l'espadat completant el pilar de set folrat.



L'última colla en l'ordre d'actuació ha sigut la dels Minyons de Terrassa, que després d'estrenar la gamma extra a la seva festa major trobaven en les Santes la seva última cita abans de marxar de vacances d'estiu. A primera ronda han alçat el seu primer nou de vuit de la temporada, a bon ritme, tot i que amb algun problema d'estabilitat al tres interior que no ha causat cap contratemps als malves. A segona ronda han decidit atacar també el dos de nou amb folre i manilles, que van deixar en carregat fa unes setmanes. L'estructura ha pujat àgil i abans de la carregada els malves han reconduït unes fortes sacsejades que han hipotecat el castell. Quan la canalla petita començava el descens la torre ha acabat cedint per una de les rengles. A tercera ronda han tancat l'actuació amb un plàcid tres de nou folrat.



Capgrossos de Mataró: P4cam, 3d9f, 2d9fm, id 5d9f, id 5d9f, P6, 7 P4

Castellers de Vilafranca: P4cam, 3d9f, 2d9fm, 4d9f, P7f, 6 P4

Minyons de Terrassa: P4cam, 9d8, 2d9fm c, 3d9f, 2 P4 + 2 P5