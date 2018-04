Una enciclopèdia recull tota la informació castellera

En una època en la que les enciclopèdies estan tocades de mort i internet substitueix ràpidament el paper, el món casteller estrena una iniciativa engrescadora. Cossetània Edicions, una de les editorials amb major experiència en la publicació de llibres de temàtica castellera, ha aprofitat l'inici de la temporada per presentar una enciclopèdia que pretén esdevenir una obra de referència pels aficionats de les torres humanes. Promogut i dirigit pel filòleg i periodista casteller Xavier Brotons Navarro, el projecte compta, a més, amb l'aportació dels principals especialistes en cadascun dels diferents àmbits tractats.



L'editorial va presentar dimecres a l'Antiga Audiència de Tarragona els dos primers volums de l'enciclopèdia que ja es troben a la venda en el seu espai web i a llibreries de tot el país. Aquest nou projecte, que va veure la llum el 21 de març a Barcelona, neix amb la voluntat de recopilar i actualitzar tota la informació que ha anat sorgint recentment gràcies a diversos estudis i renovar així la literatura de capçalera del fet casteller.



El primer volum de la nova obra analitza l'època compresa entre els antecedents i els orígens del fet casteller i la Guerra Civil espanyola, passant la Primera Època d'Or en la qual es van assolir les primeres construccions de nou pisos. El llibre tracta els castells sense folre més polèmics del segle XIX i la possibilitat que s'arribés a provar alguna construcció de deu pisos d'alçada. En el segon s'estudia la represa després de la decadència i del conflicte bèl·lic, la recuperació dels castells folrats, la Segona Època d'Or, de 1981 a 1993 i l'etapa actual amb els millors registres de la història. Les dues primeres obres de l'enciclopèdia han comptat amb la participació de Jordi Bertran Luengo, Joan Bofarull Solé, Xavier Brotons Navarro, Jordi Castañeda Campamà, Àlex Cervelló Salvadó, Pere Ferrando Romeu, Xavier Güell Cendra, Eloi Miralles Figueres, Josep Bargalló Valls, Santi Terraza de Valicourt, Joan Beumala i Castells i Jordi Suriñach Perdigó.



Està previst que l'enciclopèdia es completi amb noves obres que es publicaran al llarg de les temporades 2018 i 2019 i que ja estan sent redactades per nous col·laboradors.



Fins ara dues grans obres havien fet aquest servei. ‘Món Casteller’, publicat el 1981 per Rafael Dalmau Editor, va recollir en dos volums la història castellera a través de diverses publicacions. D'altra banda, ‘Castells i Castellers, Guia completa del món casteller’, publicat el 1995 per l'editorial Lynx també de la mà de Xavier Brotons, ha estat reconeguda com una de les obres de referència per a les colles del primer boom casteller i ordena tota la informació necessària per entendre des del funcionament del món casteller a la construcció de les diferents estructures.