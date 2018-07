Les entrades del Concurs de Castells es posaran a la venda el 31 de juliol

Després de presentar els diversos de la normativa del XVII Concurs de Castells, avui s'han donat a conèixer els detalls de la posada a la venda de les entrades per les jornades del 6 i 7 d'octubre a la Tarraco Arena Plaça. Aquestes estaran disponibles a partir de les 10h del 31 de juliol en un enllaç que no es donarà a conèixer fins al mateix dia i que seran no numerades com en les anteriors edicions.

El preu de la jornada del dissabte es manté en 5€ mentre que el diumenge el preu s'eleva fins als 14€, dos euros més que en l'edició del 2016, tot i que aquest augment s'ha d'acabar de confirmar en el plenari municipal del pròxim de 20 juliol. El director del Concurs de Castells, Xavier González, ha argumentat que els beneficis d'aquesta pujada de preu aniran destinats als premis econòmics de les colles, que enguany també pugen. De la mateixa forma tot i que es manté el límit de 4 entrades per compra, un cop s'hagi completat una petició, qui ho desitgi podrà tornar a realitzar el procés de compra amb la mateixa targeta de crèdit.

Aquest any l'empresa encarregada de posar les entrades a la venda és Clorian, especialitzada en venda de tiquets d'esdeveniments culturals i esportius, de la qual González n'ha destacat tant les condicions econòmiques com les facilitats tècniques. Sobre el fet de no oferir l'enllaç fins al mateix dia el director del concurs ha detallat que ho fan per no col·lapsat la pàgina web abans de l'hora de la compra.

De la mateixa forma també s'han detallat el nombre d'entrades disponibles en cada jornada. Per dissabte es posen a la venda un total de 4.080 entrades, deixant-ne 360 per a les colles i 300 per patrocinadors i promocions. De cara a diumenge, en canvi, se n'ofereixen 3.680 per a la graderia, deixant-ne 760 per a les colles i 300 per patrocinadors. Alhora també es posaran a la venda 1.050 entrades en el primer pis, a més de les 150 que es reserven per patrocinadors.

Una explosió de colors

En la roda de premsa també s'ha donat a conèixer el cartell de l'edició d'enguany del Concurs de Castells. L'autora d'aquest ha estat Aina Mallol, graduada en Disseny i Arquitectura Efímera i excap de colla dels Xicots de Vilafranca. Mallol ha explicat que aquest cartell "és el reflex dels meus sentiments", ja que "quan penso en concurs és una explosió de colors sobre la TAP".