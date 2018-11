L'Antiga Fàbrica Damm es prepara per al final de la temporada castellera

260x366 La tercera edició dels premis Ara Castells comptarà amb una taula rodona en la qual es reflexionarà sobre la durada de la temporada castellera / ARA La tercera edició dels premis Ara Castells comptarà amb una taula rodona en la qual es reflexionarà sobre la durada de la temporada castellera / ARA

El diari Ara acomiadarà el dijous 22 de novembre la temporada castellera a partir de dos quarts de vuit a l’Antiga Fàbrica Damm amb la quarta edició de la gala d’entrega dels premis Ara Castells. La jornada vol reunir els principals protagonistes d’aquesta activitat en un acte que reconeixerà la colla millor classificada al rànquing estrella, la colla que creix més, la més segura, la més innovadora, la formació més popular i la millor fotografia castellera de l’any. Una taula rodona sobre la durada del calendari posarà punt i final a l’acte.

L’entrega de premis serà conduïda pel periodista i presentador de la Xarxa de Televisions Locals Toni Comas i a la taula rodona hi participaran Albert Martínez, cap de colla de la Colla Vella dels Xiquets de Valls; Pere Camprovin, cap de colla dels Castellers de Sants; Sebastià Morató, president dels Marrecs de Salt; Héctor Parra, cap de colla dels Castellers de Cornellà, i Pep Ribes, periodista especialitzat de Ràdio Televisió de Vilafranca i de la Xarxa de Televisions Locals.

Vine als premis. Inscriu-t'hi aquí!

Un jurat format per periodistes especialitzats en el món dels castells serà l’encarregat de triar els premis a la colla que creix més, a la més segura i a la més innovadora, mentre que el guardó a la colla més popular l'adjudicaran els mateixos castellers a través de les xarxes socials. El dilluns 21 s’obrirà una primera ronda de votacions a través de Twitter en què tothom podrà votar la seva colla preferida publicant un missatge amb l’etiqueta #premisARAcastells. Entre les tres formacions més votades, dimarts es posarà en marxa una enquesta per determinar l’agrupació guanyadora. La millor fotografia castellera serà triada per l’equip de fotografia del diari entre totes les imatges publicades entre el divendres 16 de novembre i el dilluns 19 amb l’etiqueta #premisARAcastells.

La participació a l’acte, que tindrà lloc al 515 del carrer Rosselló de Barcelona, serà d’entrada gratuïta i només caldrà registrar-se prèviament a través del següent enllaç: Acompanya'ns als premis Ara Castells.