Un final de curs de grans estrenes castelleres

La temporada castellera va arribant a la seva fi i les formacions acostumen a fer durant els mesos d'octubre i novembre els seus esprints finals. Tot i la potència mediàtica de la diada de Santa Úrsula, aquest cap de setmana arriba carregat d'estrenes i novetats.



Després de sis intents carregats, dos d'ells aquesta mateixa temporada, els Castellers d'Esparreguera han fet aquest cap de setmana un pas important en descarregar per primer cop en el seu historial el dos de set, el castell més valuós del seu ventall. La colla bordeus va compartir plaça dissabte amb els Tirallongues de Manresa i amb els Castellers de Berga en la seva diada de final de temporada. Les tres formacions van completar el dos, si bé l'estructura més important de la diada va ser el quatre de vuit de la colla del Bages.



Els Castellers de la Sagrada Família han aprofitat la diada del seu aniversari per carregar per primer cop enguany el dos de set. Els de la camisa verda no han perdut el domini amb estructures complexes de la gamma alta com el tres de set aixecat per sota o el set de set, construccions amb les que han acompanyat l'estrena, però enguany encara no havien plantat cara a la torre. Han actuat amb els Castellers de la Vila de Gràcia i amb la Colla Jove de Barcelona.



Han hagut de passar tres temporades perquè els Margeners de Guissona recuperessin un castell que va arribar a esdevenir una de les seves estructures insígnia, el tres de set aixecat per sota. La colla de la Segarra el va fer seu dissabte a casa i va assolir així la seva primera construcció de la gamma alta de set de la temporada. Van comptar amb la companyia dels Moixiganguers d'Igualada, amb el quatre de vuit com a millor castell, i d'uns poc afortunats Castellers d'Andorra.



Amb quatre tresos de set al sarró, i després que l'any passat el desmuntessin en sis ocasions, la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès va descarregar a Sant Pere de Ribes el primer quatre de set del seu historial. Els de la camisa de color taronja es van apuntar també la seva millor exhibició en descarregar per primer cop la clàssica de castells de set, tres i quatre de set més dos de sis. Van compartir la celebració amb els Castellers de les Roquetes i els Castellers de Sitges, les dues formacions representatives de la zona.



Si bé ja l'havien carregat en dues ocasions aquesta temporada, els Minyons de Santa Cristina d'Aro han aprofitat la diada dels Castellers de l'Alt Maresme a Santa Susana per descarregar per primer cop en el seu historial el pilar de cinc. La colla local ha rubricat el seu castell de set pisos número cent mentre que els Marrecs de Salt han tingut en el tres de vuit el seu millor castell.



A ritme lent però a pas ferm, els Castellers de Mallorca segueixen sumant èxits encara que aquests arribin a finals de temporada. Els de la camisa grana han descarregat aquest cap de setmana els primers quatre de set i dos de sis de l'any. Ho van fer dissabte a la diada dels Al·lots de Llevant, on la colla local va posar el llistó en el quatre de set amb agulla i els Castellers de Lleida van arribar a provar el quatre de vuit.



Els Castellers de Santpedor tancaran l'any recuperant els set pisos d'alçada. En la seva diada de final de temporada van descarregar per primer cop enguany el quatre de set i van fer gala del seu domini tècnic gràcies al cinc de sis i al tres de sis amb agulla. Van compartir plaça amb els Castellers de Badalona, que van coronar el segon dos de set de l'any i amb els Sagals d'Osona que es van quedar a les portes del pilar de sis.



Les dificultats viscudes per completar el tres de sis amb agulla han fet que els Castellers de Sant Andreu i Pallejà optessin aquest cap de setmana per provar per primer cop el quatre de sis amb agulla a la diada Jove organitzada a Vilafranca. La colla de la camisa a quadres va completar per primer cop aquesta construcció després d'un intent desmuntat previ. Van acompanyar als Nois de la Torre com a colles convidades de la Jove Xiquets de Vilafranca.



Tota aventura ha de tenir un inici i el dels Xiquets de Torredembarra tot just s'està escrivint aquest any. La nova colla del municipi de la Costa Daurada va apuntar-se dissabte a Constantí el seu primer castell de sis pisos, el tres de sis, i va arrodonir la seva actuació amb un poc heterogeni vano de quatre, amb un pilar de quatre pisos central flanquejat per dos de tres pisos.