Les grans formacions segueixen sumant castells de nou en nou

Quatre de les colles que lluitaran diumenge per les primeres posicions del Concurs de Castells han aprofitat el cap de setmana per escalfar la maquinària. La jornada no ha fallat a la cita amb la gamma extra, si bé només els Castellers de Vilafranca han alçat tant el seu llistó. Els ‘verds’ s’han apuntat el dos de nou amb folre i manilles en la diada de Sant Miquel mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Joves Xiquets de Valls i els Capgrossos de Mataró han descarregat els castells bàsics de nou a Lleida.



La diada de més nivell del cap de setmana va ser la cita penedesenca de Sant Miquel. Els Castellers de Vilafranca, que dissabte ja havien descarregat el tres de nou amb folre al Prat de Llobregat, van demostrar el seu domini de la tripleta de nou pisos. No van tenir cap mena de recança a l’hora de plantejar una construcció de gamma extra a set dies del certamen tarragoní. Van descarregar els dos castells bàsics de nou i el dos de nou amb folre i manilles. Van compartir plaça amb uns conservadors Moixiganguers d’Igualada, que van tenir en els bàsics de vuit les seves millors construccions, i amb els Castellers de Berga, que van descarregar el cinc, el quatre i el tres de set.



A Lleida, la formació de la capital de la terra ferma va tornar a reunir una cartellera de luxe de cara a la festa major de Sant Miquel. Els Castellers de Lleida van desmuntar el dos de vuit folrat en el primer torn però van apuntar-se un altre quatre de vuit per seguir solidificant el seu progrés. Van convidar a les dues colles vallenques i als Capgrossos de Mataró, que van posar els galons dels nou pisos a l’actuació. La Colla Vella va completar tant el tres com el quatre folrats mentre la Colla Joves i els mataronins optaven per descarregar el tres folrat abans de fer un rodatge definitiu a l’estructura del dos i del cinc. Els del Maresme, van repetir així la mateixa actuació que havien rubricat dissabte al Prat i ho van voler celebrar amb un pilar de set folrat que apunta créixer un pis abans que acabi la temporada.



Diada de Sant Miquel

Diumenge, 30 de setembre, Vilafranca del Penedès

Castellers de Vilafranca: 3d9f, 2d9fm, 4d9f, P5 + 4 P4

Moixiganguers d’Igualada: 3d8, 4d8, 2d7, V5

Castellers de Berga: 5d7, 4d7, 3d7, 2 P4



Festa major de Sant Miquel

Diumenge, 30 de setembre, Lleida

Castellers de Lleida: P4 cam, id 2d8f, 2d7, 4d8, 7d7, 3 P5, 5 P4, P4b

Capgrossos de Mataró: P4 cam, 3d9f, 2d8f, 5d8, P7f, P5 + 4 P4

Colla Vella dels Xiquets de Valls: P4 cam, 3d9f, 4d9f, 4d8p, P7f, 2 P5

Colla Joves Xiquets de Valls: P4 cam, 3d9f, 2d8f, 5d8, V5