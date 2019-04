La gamma de la clàssica de vuit es fa notar a les places

260x366 Primer 3d8 de la temporada de la Colla Vella / @CollaVella Primer 3d8 de la temporada de la Colla Vella / @CollaVella

El primer cap de setmana d'abril ha registrat moltes novetats en els castells bàsics de vuit i la gamma alta de set. Les actuacions més destacades han sigut les dels Minyons de Terrassa, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Sabadell. Totes tres formacions van fer el doblet de castells de vuit. En el cas dels vallencs eren tot just els seus primers castells de vuit de la temporada, mentre que per als Saballuts es tractava del primer 3d8.

Els Minyons de Terrassa van completar els seus castells de vuit tant dissabte en l'actuació amb motiu del Culturrassa com diumenge en la Diada del Tèxtil, on van coincidir amb els Castellers de Sabadell en l'estrena del 3d8. També hi eren presents els Castellers de Sant Cugat i els Castellers de la Sagrada Família, que van registrar el 5d7 com a millor castell. L'altre doblet de castells de vuit, en aquest cas de la Colla Vella, es va veure en l'actuació d'inici de temporada dels Castellers d'Altafulla. Allà la Jove de Tarragona va continuar rodant castells de set i els locals van fer tres castells de sis.

Tres colles més, els Castellers de Barcelona, els Moxiganguers d'Igualada i els Castellers de Vilafranca, també han seguit rodant el 4d8. Els barcelonins ho van fer en la Diada de Can Jorba i els de l'Anoia en la Diada de l'Escorxador a Mataró. Els Verds, a més, han estat una de les quatre colles, juntament amb Capgrossos de Mataró, Marrecs de Salt i Xiquets de Reus, que aquest cap de setmana han estrenat el 2d7.