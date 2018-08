Balanç del primer mig any de mandat de la nova junta de la CCCC

La nova junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya ja ha superat el seu primer mig any de mandat, en el qual ha destacat per haver resolt la qüestió dels drets televisius i haver aconseguit nous recursos per poder cobrir les assegurances mèdiques de les colles. És per això que, a tall de titular, la presidenta de la CCCC, Inés Solé, en fa un balanç positiu. Detalla, però, les ganes de seguir assolint les fites marcades.

Drets televisius

En l'assemblea de la Coordinadora a Manresa del 17 de març es va ratificar l'acord que permetia iniciar la negociació col·lectiva de les colles a través de la mateixa Coordinadora amb els operadors televisius. Aquest fet, per tant, posava de manifest la voluntat de la nova junta de tancar les ferides de la temporada anterior i permetre que les actuacions castelleres es poguessin veure per la televisió.

Dies abans de Sant Joan, alhora, es va oficialitzar l'acord de difusió televisiva entre la CCCC, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i La Xarxa. Entre els acords també es va presentar la nova plataforma Xala, de la qual Inés Solé diu: "En tenim la informació", alhora que explica que es va presentar com una prova pilot. "Ens hem permès la llicència, en aquest primer any de patrocini, de donar uns mesos de marge, veure els resultats i saber exactament què volen". D'aquesta manera assegura que ja han deixat per escrit que es tornaran a asseure a final de temporada per fer balanç del cost i benefici que suposa la nova plataforma. De totes maneres, però, la presidenta considera "és bo que hi hagi experiment televisiu amb una aposta al darrere".

Patrocinis

Des de l'elecció de la nova junta de la Coordinadora es va deixar clar que l'entitat havia de buscar nous recursos si no volia trobar-se amb problemes a l'hora de poder cobrir les assegurances mèdiques dels castellers. És per això que un dels eixos principals del mandat ha anat destinat a trobar patrocinis. Aquest any, per tant, s'ha renovat el patrocini de 40.000 € de Sorea, al qual també s'hi ha sumat el de La Xarxa.



D'aquesta manera Solé afirma que "ara mateix, a curt termini, el tema està resolt, però a llarg termini la Coordinadora tindria un problema", fet pel qual creu que s'ha de seguir treballant, ja que "una de les responsabilitats de l'actual junta és vetllar pel futur". Entre els nous recursos que s'estan buscant hi ha aliances amb les diputacions, nous patrocinadors i la renovació dels contractes.

Un dels contractes més destacats que s'estan revisant és el d'Estrella Damm, que exerceix de patrocinador oficial de la Coordinadora. La presidenta detalla que s'està actualitzant el contracte, ja que "el que no es pot fer és anar amb convenis de fa més de 10 anys que no estan al dia del què són actualment els castells". Alhora afirma que el contracte que hi havia no s'adaptava a la realitat i que, per tant, "ara s'està treballant sobre què es vol, on s'és i què no es vol".

Entre els diferents vessants que s'han d'actualitzar, Solé detalla que, a més de l'aportació de Damm per cobrir les assegurances, s'està treballant perquè les colles notin el suport de forma directa. Finalment, la presidenta conclou que "si es fa bé es pot arribar a molts bons acords entre Xal, Damm i la Coordinadora". "Ells tenen la capacitat i nosaltres ens hem de vendre de la millor manera perquè sigui així", afirma Solé.

Les noves comissions de treball

La junta de la Coordinadora gestiona actualment quatre grups de treball: igualtat, drets d'imatge, patrocinis i seguretat, a més dels dotze grups territorials. Els quatre grups ja estan en funcionament, i la comissió d'igualtat és la que més s'ha reunit. Està dividida en tres àmbits: gènere, homofòbia i racisme. La presidenta considera que "des d'un òrgan suprem s'ha de fer un treball que legitimi a qualsevol colla desenvolupar aquestes accions".

Entre les accions de la comissió de gènere, per exemple, hi ha els protocols d'acció, la creació de punts liles i la protecció de diferents situacions. De la mateixa manera, Solé també esmenta que "el fet que moltes colles hagin creat una comissió d'aquestes en l'últim any i mig posa de manifest que hi ha un problema al qual s'ha de fer front" i "tallar de soca-rel, però des de dalt", ja que considera que no és una qüestió tant d'urgència com de preocupació. Alhora, la presidenta també confirma que, a més de les jornades de prevenció de lesions i de gestió, també es volen engegar les jornades d'igualtat.

Una altra comissió que s'ha iniciat és la de seguretat, en la qual s'han detallat els punts a treballar: redacció del protocol d'actuació davant de situacions de crisi, millora de la comunicació en termes de seguretat i prevenció, manual de recomanacions de seguretat per a l'organització d'una diada castellera, seguiment de l'ús, millores, viabilitat i idoneïtat de la soca a l'antiga, i estudi sobre recomanacions de dimensions de les pinyes.

Nova planificació comunicativa

Entre els diferents vessants en els quals cal seguir treballant, a més dels esmentats, hi ha una nova planificació comunicativa de la CCCC. Fins ara, a les xarxes socials es poden trobar dos perfils diferenciats: el de la mateixa Coordinadora i el de la marca Castells. Aquest fet, segons Solé, provocava que hi hagués una dualitat de missatges, pèrdua de força, d'imatge i contundència. D'aquesta manera, la presidenta detalla que "ara s'ha fet una aposta clara cap a la simbologia «castells, colles castelleres de Catalunya»": "Si som una coordinadora de colles castelleres el que ens defineix més són els castells".

Entre altres millores, a més, també s'està gestant una nova pàgina web que Solé considera que "ha de ser una eina interna i externa". Així mateix, creu que ha d'haver-hi una intranet potent per a totes les colles en la qual hi hagi un repositori de documentació necessària.