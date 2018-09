L'homenatge a Aurora Batet reivindica el rol de la dona en el món dels castells

Enguany fa setanta anys que l’Aurora Batet, originària de Reus i veïna de Gavà, va actuar per primer cop amb els Xiquets d’Eramprunyà. Ho va fer a la plaça de la Vila del Prat de Llobregat i, tot i que avui pugui semblar del tot habitual, la seva imatge dalt d’un castell va ser tota una revolució ja que no era normal que les dones fessin castells més enllà de la infantesa. Dissabte els Castellers del Prat li van retre un homenatge acompanyats dels Castellers de Vilafranca, dels Capgrossos de Mataró i dels Castellers de Cornellà. Les quatre colles van alçar pilars formats completament per dones.



Aurora Batet, va declarar emocionada que no podria oblidar aquell homenatge. “Jo sempre dic que vaig anar als castells perquè hi anava tota la meva família” va recordar i va insistir en que si no hagués estat així li haurien permès pujar. “La prova és que quan em vaig fer grandeta, amb 14 anys, ja vaig anar fora. I després van passar molts anys abans la dona no va començar [a participar en els castells]”. Així mateix, també va voler celebrar que “ara la dona afortunadament té tota la llibertat del món” i que la seva participació s’ha regularitzat.



La iniciativa va sorgir de la comissió feminista i LGTBI+ de la formació del Prat i ha rebut el suport de la comissió d’Equitat de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En aquest sentit, Laia Ribas, membre de la comissió, va destacar que “l’homenatge és per reivindicar el paper que va tenir l’Aurora en el seu moment, i per reivindicar el paper de la dona en el món casteller avui en dia”. La castellera del Prat va voler recordar que “això no és només una cosa que està passant al Prat, està passant a nivell nacional”.

Els Castellers del Prat ja va aprofitat la seva diada del bateig el mes de juny per manifestar la seva defensa de la diversitat sexo-afectiva.