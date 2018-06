L'inici de temporada registra un descens en els castells de 8 i de 9

En l'imaginari casteller, la temporada es divideix bàsicament en tres trams. El primer és el que comprèn des de les primeres actuacions del març fins a Sant Joan, el segon entre els mesos de juliol i agost, que té Sant Fèlix com a colofó final, i l'últim entre el setembre i el novembre. D'aquesta manera, un cop passat Sant Joan, ja es pot fer un balanç de com s'ha desenvolupat aquest inici de temporada, en el qual s'ha produït un petit descens en els castells de vuit i de nou.

El descens és especialment notori en els castells de vuit, i també inclou el pilar de 6 i el pilar de 7 amb folre. Fins ara, aquest 2018 se n'han registrat 315 (305 descarregats i 10 carregats), per 398 del 2017, 342 el 2016 i 332 el 2015. Les dades d'aquest any, alhora, queden alterades per la baixada significativa en castells de vuit de cinc colles: Castellers de la Vila de Gràcia, Nens del Vendrell, Xicots de Vilafranca, Xiquets de Reus i Xiquets de Tarragona. A aquestes altures de temporada, en el conjunt de les cinc colles, l'any passat s'havien descarregat 102 castells de vuit mentre que en aquest 2018 se n'han completat 30.

540x306 Colles que aquest any han registrat un fort descens en castells de vuit Colles que aquest any han registrat un fort descens en castells de vuit

Alhora també hi ha els Castellers de Vilafranca i els Castellers de Sant Cugat, que, tot i tenir regularitat en castells de vuit, especialment els vilafranquins, han tingut una davallada en castells d'aquesta gamma.

Per contra, també hi ha un seguit de colles que han incrementat notòriament els castells de vuit. Per damunt de totes destaquen els Moxiganguers d'Igualada, que han passat de fer-ne 8 l'any passat als 18 d'aquesta temporada. Alhora les dues colles vallenques també han tingut un ritme elevat de castells de vuit que els ha fet incrementar els números en aquesta gamma.

Pel que fa als castells bàsics de nou, les diferències no són tan notòries però també hi ha un petit descens. Aquest 2018 en portem 28 de completats (27 de descarregats i 1 de carregat), mentre que l'any anterior n'eren 36 i el 2016 un total de 35. Per trobar el motiu d'aquesta baixada cal observar que només la Joves de Valls i els Marrecs de Salt porten a aquestes altures de temporada més castells de nou que l'any anterior.

Si es fa una vista general a les colles principals del país, només 5 de les 17 millors formacions han incrementat els seus registres respecte a l'any anterior: Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Joves Xiquets de Valls, Castellers de Sants, Marrecs de Salt i Moxiganguers d'Igualada. Els resultats d'aquest any, que en cap cas estan sent dolents, també realcen els registres de les temporades anteriors, en les quals podia semblar natural millorar any rere any.