Una jornada reservada per a l’assalt als nou pisos

La jornada de dissabte a la Tarraco Arena Plaça (TAP) ja comença amb un rival a batre. Els Castellers de Figueres parteixen com a primers classificats provisionals després d’assolir a la plaça del Castell de Torredembarra el segon dos de set descarregat del seu historial. El llistó, però, no hauria de ser difícil de superar, ja que les colles favorites per aconseguir la victòria aquest dissabte tindran com a objectius principals els castells de la gamma alta de vuit i els de nou pisos.

La màxima igualtat entre colles i la decisió ferma de trencar el sostre establert marcarà enguany la lluita pels primers llocs d’aquesta primera jornada a la TAP. El grup de caps de sèrie, format pels Nens del Vendrell, els Xiquets de Reus, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau i els Moixiganguers d’Igualada, conjuga una experiència contrastada amb el revulsiu de la joventut i les ganes de consolidar una progressió exemplar. A les quatre colles del grup D encara s’hi podrien sumar els Xicots de Vilafranca, un esglaó per sota aquest any, que ja saben quin gust té la mel dels nou pisos.

Els folres i el 5 de 8

Si bé només la formació reusenca ha descarregat aquesta temporada el tres de nou folrat, els Moixiganguers sumen ja dos cincs de vuit i es planten a Tarragona amb els preparatius enllestits per fer el somni realitat. Els Nens del Vendrell han demostrat al llarg del curs que el seu nivell tècnic és excepcional i a l’antiga plaça de braus podrien trobar allò que els ha faltat durant tots aquests mesos: les camises necessàries per fer un pas endavant.

Quedarà el dubte de saber si els Xicots es refan d’un any anormalment fluix i si els Castellers de Sant Pere i Sant Pau recuperen el seu millor moment de forma -en la diada de Sant Magí van descarregar per primer cop el dos de vuit folrat- i si els queda corda per fer un últim esforç. Si aquestes colles fallen, formacions com les dels Sagals d’Osona, els Bordegassos de Vilanova o els Xics de Granollers estaran ben atentes per intentar robar alguna posició.

El castell límit per actuar en solitari tornarà a ser el tres de vuit i això obligarà un bon grup de formacions a exercitar-se al màxim nivell durant les dues actuacions conjuntes previstes per a cada ronda. Les sensacions a la Tarraco Arena Plaça són molt diferents de les d’una jornada normal i és aquí on entrarà en joc l’experiència i la serenor de cada agrupació.

La lluita per salvar-se del tall que separa la jornada de Torredembarra i la primera de les tarragonines serà dura, ja que els tres primers classificats de la plaça del Castell van assolir una construcció, el dos de set, que tres de les agrupacions que actuaran el dissabte 6 d’octubre encara no han aconseguit coronar aquesta temporada. Els Castellers de Figueres, els Castellers de Castelldefels i els Castellers de l’Alt Maresme van mantenir diumenge una lluita aferrissada que es va acabar decidint en nom de la colla de l’Alt Empordà, ja que va ser l’única formació que va descarregar la torre. La primera jornada del Concurs de Castells va ser tot un exemple a seguir tant pel seu ritme com pel nombre de caigudes.