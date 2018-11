Un nou llibre recull els tres segles de castells a Torredembarra

Aquest any Torredembarra ha viscut el moment dolç dels Nois de la Torre, que ha fet recordar la millor versió que va viure la colla als seus inicis, especialment en el 9è Concurs de Castells, el 1982. La història castellera a Torredembarra, però, es remunta molt més enllà. És per això que Josep Bargalló, David Morlà i Gerard Recasens ho han volgut recollir en el llibre ‘Torredembarra. Tres segles de castells (1771-2018)’, en el qual descriuen el municipi com una “plaça amb molta història per quantitat –tres segles– i, sobretot, per qualitat”.

Entre els fets rellevants de la història castellera a Torredembarra destaca que aquest és el primer municipi on està documentat, en ple segle XVIII, la utilització del terme "torres o castells" referit a les construccions setcentistes d'un ball de valencians. La localitat tarragonina, alhora, va gaudir de colla pròpia entre el 1889 i el 1905. A més, s'hi van veure els dos únics 3 de 8 bastits en tot el món casteller a la primera meitat del segle XX, i també el primer 4 de 8 de la postguerra.

El 1975 van néixer els Nois de la Torre, que en els seus inicis van fer castells de la gamma alta de set i van carregar el 2d7. A finals dels vuitanta, però, la colla va patir una baixada de nivell, tot i que les seves pitjors temporades es van concentrar entre el 2000 i el 2008, època en la qual només van poder acumular sis castells de set descarregats. A partir del nou decenni, però, la colla ha anat acumulant nous èxits i ara s’ha consolidat entre la gamma alta de set. En el Concurs de Castells fins i tot van provar el primer 4d8 de la seva història.

El llibre, editat per Cossetània Edicions, s’ha posat a la venda aquest dimecres. Josep Bargalló, actual conseller d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, forma part dels Nois de la Torre des del 1975 i acumula un seguit de publicacions castelleres. David Morlà ha publicat diversos treballs sobre cultura popular. Finalment, Gerard Recasens és casteller dels Nois des del 2009 i ha col·laborat en diversos programes i mitjans especialitzats en castells.