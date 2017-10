El llistó s'instal·la a la part més alta

La plaça del Vi serà aquest cap de setmana l'epicentre d'un món casteller que romandrà atomitzat fins al final de la temporada. Si bé el nivell anunciat per part dels Minyons de Terrassa, dels Marrecs de Salt i dels Capgrossos de Mataró posarà el llistó ben alt, hi haurà com a mínim tres exhibicions més de gran nivell que mantindran l'atenció dels aficionats castellers. Vilafranca, Igualada i Sant Cugat poden esdevenir escenaris de grans celebracions.



Sense fer gaire soroll, els Minyons de Terrassa s'encaminen cap al tram definitiu de la seva temporada. Diumenge volen tornar-se a enamorar de Girona amb l'objectiu de completar els deu pisos a la cinquena plaça que més cops ha vist el tres emmanillat. Els malves, que han traslladat el seu assaig de divendres a dijous, tenen en cartera el dos de nou amb folre i manilles i el pilar de vuit. Diumenge passat van apuntar-se aquests tres castells amb un pis menys a Guissona i van rematar la seva actuació amb un lleuger quatre de vuit. Els acompanyaran els Capgrossos de Mataró i els Marrecs de Salt. Els mataronins centraran els seus esforços en la diada de Tots Sants, tot i que el nivell previst per a l'1 de novembre no descarta el possible intent d'alguna de les estructures de gamma extra a Girona amb l'objectiu de mantenir la tensió ben alta. Els Marrecs, a la seva segona llar, voldran revalidar el tres de nou amb folre que van estrenar enguany en la festa major de Salt.



Tot i que les expectatives són molt altes, hi ha tres places més que podrien restar protagonisme a la diada gironina. Dissabte, els Xicots de Vilafranca es plantejaran la diada del Roser com el punt més àlgid de la seva temporada. La formació vilafranquina buscarà revalidar el quatre de nou amb folre i, si l'assoleix amb èxit, podria acompanyar-lo del dos de vuit folrat i el set de vuit. Al seu costat hi actuaran uns Castellers de Barcelona que tenen ganes de sumar construccions de nou pisos després que al barri de Sarrià haguessin de desmuntar el cinc de nou en el seu primer intent a plaça. Els Castellers de Terrassa i els Xics de Granollers esperen poder repetir la clàssica de castells de vuit a ‘la plaça més castellera’.



Finalment, en una tessitura força semblant, dues colles amigues intentaran acabar la temporada a casa sumant nous èxits. Els Moixiganguers d'Igualada volen fer un pas endavant en un dels moments més dolços de la seva història. Acompanyats dels Al·lots de Llevant i dels Bordegassos de Vilanova, dissabte podrien dur a plaça el primer cinc de vuit del seu historial. Després de coronar, amb molt bones sensacions, el tres de nou amb folre a Tarragona, totes les mirades tornen a recaure sobre les espatlles dels Castellers de Sant Cugat, que podrien repetir el seu intent en la diada de tardor acompanyats dels Castellers de Vilafranca i dels Castellers de Sabadell.