Les manilles també volen ser presents a Igualada

En un cap de setmana marcat per les actuacions del Catllar i l'Arboç, últimament la festa major d'Igualada ha anat prenent protagonisme, especialment per la participació de la Joves de Valls, que algun any hi ha portat la gamma extra. Aquest diumenge també ho podrien fer, tot i que acabarà de dependre de l'últim assaig i la gent que puguin desplaçar. També hi seran els Moixiganguers d'Igualada, que no arribaran amb el castell de nou, i els Capgrossos de Mataró, tot just en la seva primera actuació del segon tram de temporada.

La Colla Joves Xiquets de Valls està en plena preparació de l'actuació de Sant Fèlix, tot i que abans encara volen estrenar algun castell. Aquest és el pd8fm, que ja van intentar a la Diada de Firagost i el van deixar en intent desmuntat. Aquesta temporada els vermells han demostrat un gran domini del pilar, però la manca de gent en els assajos i en alguna actuació els ha impedit fer-li l'aleta. De cara a diumenge, per tant, també dependrà de les camises que puguin desplaçar a Igualada. A més, també hi volen fer un castell de 9 i dos castells de la gamma alta de vuit de cara a pujar-los un pis el 30 d'agost. Un serà el 5d8 i l'altre dependrà entre el 4d8p i el 3d8p. Al llarg de la temporada els vermells han treballat més l'estructura de tres amb el pilar, però les últimes proves del quatre amb el pilar els han anat molt bé i podria ser aquest el que es plantegessin de posar damunt d'un folre a Vilafranca.

Els Moixiganguers d'Igualada han tornat fa poc més d'una setmana de vacances, però ho han fet amb força i han estat treballant fins a l'últim assaig per portar el 4d9f per festa major. Aquest hauria estat el primer intent del quatre folrat de la seva història, però finalment l'han acabat descartant. A més, cal afegir que la setmana passada van carregar el 4d8; tot i que el cap de colla, Jordi Moreno, considera que va ser un accident i que la colla ha continuat confiant en el castell. D'aquesta manera, els de l'Anoia hi portaran la tripleta de vuit amb el 4d8, el 3d8 i el 2d8f, el que seria el segon de la temporada.

Els Capgrossos de Mataró tenen a Igualada la primera actuació del segon tram de temporada, i la seva arrencada de tram és força més pausada que la dels de la camisa morada. D'aquesta manera, els maresmencs es plantegen portar un castell de vuit i acompanyar-lo de dos castells de la gamma alta de set. Els de la camisa blau marí plantegen unes primeres setmanes més suaus i no serà, segurament, fins a l'actuació de la festa major d'Esplugues el 21 de setembre, o fins i tot més endavant, quan portin els seus primers castells de nou del segon tram.