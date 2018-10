Els bàsics de 9 marquen el límit de la XXVI Diada dels Castellers de Sants

260x366 3d9f dels Castellers de Sants / Gemma Castro / Castellers de Sants 3d9f dels Castellers de Sants / Gemma Castro / Castellers de Sants

La XXVI Diada dels Castellers de Sants es presentava per la colla local com l’escenari ideal en el qual recuperar sensacions després del Concurs de Castells en el qual van patir dues caigudes. L’intent de 2d9fm, però, no ha reeixit i han acabat realitzant una actuació amb només dos castells. Per la seva banda els Capgrossos de Mataró i els Minyons de Terrassa encaraven l’actuació d’avui com la primera estació d’un final de temporada exigent. Tot i això, la durada de l’actuació i la manca d’efectius els ha condicionat i han acabat rebaixant pretensions.

L’intent de més envergadura que s’ha vist aquest matí a la plaça Bonet i Muixí ha estat el 2d9fm que han provat els Castellers de Sants en segona ronda. El dos emmanillat, però, no s’ha estabilitzat a nivell de quarts i ha acabat cedint pels pisos superiors amb aixecador col·locat. La caiguda ha condicionat molt als de la camisa grisa que han acabat completant un 4d8 de circumstàncies. Abans havien iniciat l’actuació amb un 3d9f que, tot i no acabar de mostrar-se del tot quiet, no ha perillat en cap moment. Els Borinots, per tant, surten de la seva Diada amb males sensacions i la caiguda d’avui, sumada a les del Concurs, condicionarà força les seves últimes actuacions de l’any.

Els Minyons de Terrassa han acabat realitzant l’actuació més destacada amb la tripleta màgica. Tant el 3d9f com el 4d9f han tingut un nervi durant tota l’execució però que han resol sense força problemes. Tot i que també venien amb intencions de portar-hi el 9d8, s’han acabat decantant pe 5d8 com a tercer castell. Alhora han arrodonit l’actuació amb el Pd7f, espadat que volen pujar un pis la setmana vinent a l’actuació de Sant Narcís a Girona.

Els Capgrossos de Mataró també tenien la tripleta màgica com a objectiu del dia. Els maresmencs han iniciat l’actuació amb el 3d9f, segurament el millor que s’ha vist avui a Bonet i Muixí. També han completat el 2d8f i el 5d8, dues construccions que van realitzar amb un pis més al Concurs i segur que voldran repetir en les properes actuacions. Entre els objectius de final de temporada també es troba el Pd8fm. Avui, però, l’espadat de set que han portat a plaça s’ha acabat trencant pel terç quan baixava la canalla.

Resum de l’actuació:

Castellers de Sants: 3d9f, (i)2d9fm, 4d8

Minyons de Terrassa: 3d9f, 4d9f, 5d8, Pd7f

Capgrossos de Mataró: 3d9f, 2d8f, 5d8, Pd7f (c)