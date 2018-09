El món casteller fa pinya amb els Bordegassos

La unitat d'acció, la solidaritat i la responsabilitat del món casteller han tornat a quedar paleses a través del conflicte viscut els darrer dies pels Bordegassos de Vilanova, apartats del rodatge d'un vídeo pel càncer infantil per fer servir el color groc en les seves camises. Si bé la productora contractada per l'Hospital de Sant Joan de Déu va reaccionar argumentant criteris creatius i va convidar altres colles que fessin servir els colors corporatius: blau, rosa i grana, ara són aquestes colles les que han decidit posar-se del costat dels Bordegassos renunciant a participar en l'espot. Dos dies després que els Castellers d'Esplugues fessin pública la seva renúncia, els Castellers de Sant Feliu de Llobregat els han seguit els passos publicant un comunicat en el qual expressen que no comparteixen els motius que han deixat fora del rodatge la colla vilanovina.



Els Castellers de Sant Feliu han volgut destacar en la seva nota “el pes que té la camisa en el món casteller, indissoluble de la nostra essència” i ha mostrat el seu suport als Bordegassos de Vilanova així com a “la inestimable feina de l'Hospital Sant Joan de Déu en la cura i investigació del càncer infantil”. Cal destacar que, si bé totes les formacions que s'han pronunciat al respecte han mostrat el seu disgust en vers a la productora contractada pel rodatge de l'anunci, també han volgut traslladar el seu reconeixement en favor de l'hospital i de la seva causa.

Comunicat de Castellers de Sant Feliu després dels fets publicats el passat dijous per @bordegassos sobre la gravació del vídeo en suport a la lluita contra el càncer infantil per @SJDbarcelona_ca en el qual també estavem convidats. @Cargolins @CastellsCat pic.twitter.com/cARPhOZjCr — Els Magentes (@CastSantFeliu) 15 de setembre de 2018

La polèmica sobre aquest color, aparentment sense sentit en aquest cas ja que la colla el fa servir des de 1972, ha anat a parar de forma tangencial a la línia de flotació del món casteller, a l'element més identificatiu de les agrupacions castelleres, la seva camisa. Des de fa un centenar d'anys, totes les colles fan servir pantalons blancs, faixa negra i mocador de punts, és per això que el símbol identitari més important és la seva camisa, i l'escut. Els grups de nova formació fan servir camises blanques fins el dia de la seva presentació oficial, que sol coincidir amb el moment en el qual fan els seus primers castells de sis pisos. És en aquell moment i no abans quan poden estrenar el color que les identificarà. Diuen els castellers que “la camisa es guanya” i, per tant, els practicants novells no hi tenen accés fins que la colla ho determina convenient. Així doncs, és habitual veure samarretes del color de cada colla a les seves pinyes i el ritual d'entrega de la peça de roba s'acostuma a fer públic per donar-li la deguda importància. Amb tot aquest pes al darrera, no és estrany que el món casteller al complert hagi decidit fer pinya amb els Bordegassos.