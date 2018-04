Un nou joc casteller aterra a les plataformes mòbils

260x366 El Trivial Castellers és un joc de preguntes i respostes per a mòbil / TRIVIAL CASTELLERS El Trivial Castellers és un joc de preguntes i respostes per a mòbil / TRIVIAL CASTELLERS

Els castells estan de moda arreu de Catalunya però també en el món virtual. Més enllà de les aplicacions pròpies que fan servir les colles castelleres per a facilitar la seva activitat, són nombrosos els jocs de torres humanes apareguts els últims anys destinats a les plataformes mòbils. El passat 20 de març va presentar-se en societat el ‘Trivial Castellers’ una nova proposta que barreja el clàssic repte de preguntes i respostes de temàtica exclussivament castellera amb la vessant més solidària. La nova aplicació, que ja està disponible per a dispositius Android, compta amb la col·laboració de la Fundació Sant Joan de Déu i amb el patrocini del Concurs de Castells.



De la mà del periodista Carles Esteve, creador també del ‘Baròmetre casteller’, i de la desenvolupadora CadevGames, arriba una nova proposta pels aficionats castellers. La dinàmica és molt simple, pujar de nivell encertant les més de 1.300 preguntes que han preparat diversos col·laboradors de renom com l'historiador Pere Ferrando, Joan Boronat, autor del llibre ‘El pilar caminant’, o castellers i muixeranguers de renom com Ramon Codinas, Enric Sucarrats, o Mariano Fraind. El joc compta amb set nivells que s'han equiparat a la classificació de les diverses categories de castells i amb assoliments individuals com ara aconseguir tres castells de la mateixa categoria.



L'aplicació neix amb la intenció de promocionar el coneixement de la cultura castellera però també amb l'objectiu de recaptar fons per a l'Hospital d'infants Sant Joan de Déu. El Trivial compta amb un enllaç directe a partir del qual els usuaris podran fer el seu donatiu. Així mateix, la seva connectivitat a través de televisions intel·ligents o amb l'ús de projectors i enginys com el famós Chromecast de Google la converteixen en una aplicació ideal per a organitzar tornejos de partides solidàries.



Gràcies a la col·laboració de Gallina Blanca, el Trivial Castellers, anima també a totes les colles castelleres a participar en l'organització de tornejos amb donacions benèfiques. Així doncs, la formació que a finals d'any hagi aportat més diners a la Fundació Sant Joan de Déu rebrà un palet de menjar que haurà de destinar a una ONG del seu propi municipi.