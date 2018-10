Tot obert en la lluita pel podi del XXVII Concurs de Castells

260x366 El quatre de deu amb folre i manilles dels Castellers de Vilafranca que va sentenciar el Concurs del 2016 / TJERK VAN DER MEULEN El quatre de deu amb folre i manilles dels Castellers de Vilafranca que va sentenciar el Concurs del 2016 / TJERK VAN DER MEULEN

Arriba el XXVII Concurs de Castells, la cita biennal que, a la Tarraco Arena Plaça (TAP), centra dissabte i diumenge l'atenció del món casteller. Especialment diumenge, quan estan citades les principals colles i es veuran les millors construccions. Amb l'afegit que aquest any hi ha més incertesa. I és que en tota competició la rivalitat és un dels principals ingredients de l’atractiu mediàtic. El públic vol gaudir amb les construccions més complicades i valuoses del moment però l’espectacle perd un punt de motivació quan el guió està clarament preestablert. El Concurs de Castells no és diferent d’aquelles curses de Fórmula 1 en les quals el guanyador acaba superant per una volta tots els competidors, o d’aquelles de natació amb un nedador imbatible, arribat gairebé d’una altra galàxia, o de les etapes del Tour de França, que comencen i acaben amb un escapat omnipotent. Si no hi ha espectacle al capdavant el realitzadors busquen uns llocs més avall del podi perquè l’espectador gaudeixi amb la incertesa de saber qui quedarà segon.

Duel verd-rosat

Si bé fa vuit edicions que els Castellers de Vilafranca han representat sempre el rol del vencedor indiscutible, les distàncies amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls s’han anat escurçant a poc a poc fins al punt que els aficionats iniciaven enguany la temporada convençuts que “hi havia Concurs”. El frec a frec per dur la davantera ens ha aportat aquesta temporada grans pujades d’adrenalina. Un any més els verds van prendre avantatge estrenant els nou pisos a l’abril, tres setmanes abans que els seus rivals, però els primers a apostar fort van ser els rosats, que van descarregar el primer cinc de nou amb folre del curs el 3 de juliol a la Selva del Camp. La cursa per les construccions de gamma superior també se l’emportaria la Colla Vella gràcies a l’estrena del quatre de nou sense folre en la diada de Sant Joan, però el primer castell de deu pisos va ser per als vilafranquins en un dels episodis de més rivalitat de l’any. El 28 de juliol els Castellers de Vilafranca plantaven a Vilanova i la Geltrú el primer pòquer de gamma extra, entre els quals destacava el primer tres emmanillat de l’any. Només vint-i-quatre hores després, la Colla Vella hi responia aprofitant una diada sense pressions, la de Vilallonga del Camp, per completar el primer dos de vuit sense folre del seu historial.

Les caigudes, però, han marcat molt la temporada dels vilafranquins, que enguany partien de la casella de sortida amb una nova estratègia, la de guardar forces, amb l’objectiu d’assolir una temporada òptima. Un intent de tres de vuit amb agulla a finals de maig, la llenya d’un tres de nou amb folre la diada de Cal Figarol o les caigudes patides a la Bisbal del Penedès i per Sant Fèlix, han anat minvant el seu potencial i evitant una desitjable progressió sostinguda.

Altres aspirants

A poc a poc i sense fer soroll s’han anat incorporant altres jugadors a la partida. La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha eclosionat aprofitant el tram més tradicional de l’estiu. Els tarragonins han afegit el quatre de nou amb el pilar al seu ja ampli ventall de construccions i han estat, juntament amb els Castellers de Vilafranca, els únics a apuntar-se un pòquer de castells del màxim nivell. Sense la carta de la varietat, la Colla Joves Xiquets de Valls ha consolidat els seus actius més importants a un ritme maratonià i ha destacat pel domini de l’estructura més valuosa de la taula de puntuacions, el dos de vuit sense folre.

Quan semblava que s’havia girat la truita en el panorama casteller, l’alt nivell d’exigència de la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla va tornar a posar les coses al seu lloc i va obrir de nou el joc. Tres de les colles candidates al podi tarragoní eren a la plaça de la Font i només una tornava a casa sense patir cap caiguda. El cinc de nou amb folre carregat de la Jove i l’intent de quatre de deu amb folre i manilles de la Colla Vella dels Xiquets de Valls van saldar-se a un preu molt alt en forma de castellers lesionats. Els Castellers de Vilafranca, que es van veure obligats a renunciar a la lluita, es van estalviar aquest tràngol i van guanyar així una setmana de recuperació i preparació que podria ser clau en el decurs del segon tram de temporada. El Concurs torna a estar més obert que mai, l’espectacle està servit.