La plaça del Blat vibra amb la festa dels castells i dóna el tret d'inici a la temporada tradicional

La diada de Sant Joan a Valls sempre promet emocions i castells del màxim nivell. El bon estat de forma de les dues agrupacions vallenques ha estat enguany evident. La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha repetit el cinc de nou folrat que ja havien descarregat a la Selva del Camp i ha estrenat el quatre amb el pilar, estructura que encara ningú havia provat en el present curs. La sorpresa rosada ha arribat en el tercer torn, quan han bastit els dos castells bàsics de nou de forma simultània. La Colla Joves Xiquets de Valls no s'ha quedat enrere, ha repetit el tres de nou folrat que va estrenar a la diada del pati i ha deixat bocabadat mig món casteller en coronar el primer castell de gamma superior de la temporada, el dos de vuit sense folre. Després de la caiguda, han aixecat el peu de l'accelerador. L'actuació castellera ha començat per segon any consecutiu amb un acte reivindicatiu en suport dels presos polítics.



Si l'any passat es va acusar la Colla Vella dels Xiquets de Valls de presentar una estratègia massa agressiva en la diada de Sant Joan, enguany ha estat ben diferent. Els rosats han decidit iniciar la seva actuació amb una carta segura, el cinc de nou amb folre, que ja van completar a la Selva del Camp. Els rosats han controlat el moviment fins a l'estrada del pis de dosos, quan l'estructura s'ha tensat i ha remenat lleugerament. Amb l'aleta, el castell s'ha transformat i, sobrats encara de forces, els vallencs han decidit apamar el descens. Les celebracions han estat controlades. Han optat pel quatre de nou amb el pilar al mig per deixar encarada l'exhibició. L'estructura, la primera que es prova enguany a plaça, s'ha mostrat incòmode i l'espera de l'enxaneta per col·locar-se al pilar interior després de la primera aleta ha despertat els nervis. Han hagut de asserenar els ànims durant el descens per evitar que el pilar en sortís perjudicat. L'esclat de joia, aquest cop sí que ha estat exemplar, la plaça a entonat càntics d’”oé, colla vella, oé” i “és de la Vella, la culpa és de la Vella”. Descartant les estructures de la gamma superior, la Vella ha sorprès en plantar en el tercer torn els dos castells bàsics de nou de forma simultània. Han lligat dues bases poderoses, demostrant un potencial que poques formacions es poden permetre. Tot i haver de treballar el tronc de l'estructura del quatre folrat, han dut a bon port els dos castells i els càntics s'han tornat a reproduir mentre la Joves esperava el seu torn.



Amb més neguit entre el públic que per part de la pròpia Colla Joves Xiquets de Valls, a la plaça del Blat han sonat les gralles que marcaven l'inici del seu tres de nou amb folre. El castell s'ha alçat pausadament però ha estat necessari l'esforç del folre per mantenir el tronc a lloc. Després d'apuntar-se un inici segur, la Joves ha fet emmudir aficionats i castellers en tancar la pinya del dos de vuit sense folre, el primer castell de gamma superior que s'intenta aquesta temporada. Delicada, la torre s'ha bastit pis per pis. El castell ha mostrat una execució perfecte durant l'ascens i, després de l'aleta, tot feia pensar que podria sonar la campanada. Els nervis, però, han traït els ‘diables vermells’ que han vist com el dos sacsejava bruscament amb la sortida de la canalla i s'acabava trencant per la part mitja. Tot i la llenya, la gesta de provar una construcció com el dos net després d'haver descarregat només dues construccions de nou pisos torna a posar en evidència el potencial d'aquesta colla, que sap jugar amb el seu calendari per atacar els millors castells en les diades cabdals. Després de la llenya, han preferit mostrar-se conservadors i han arrodonit la seva actuació descarregant un sòlid cinc de vuit.



La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha aparcat la gamma extra durant la ronda de pilars. Han controlat amb mestria l'espadat de set pisos amb folre. Tot i la caiguda del dos de vuit sense folre, la Colla Joves Xiquets de Valls no ha volgut finalitzar la seva actuació sense el gran pilar però l'espadat de set pisos ha fet llenya després de l'aleta.



Colla Vella dels Xiquets de Valls: 5d9f, 4d9fp, 3d9f i 4d9f, P7f, 3 P5

Colla Joves Xiquets de Valls: 3d9f, 2d8 c, 5d8, P7f c, 2 P5