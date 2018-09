La plaça de la Font aspira a veure tres castells de 10

Després d'uns caps de setmana en els quals les colles més potents del país han completat actuacions més relaxades, entre dilluns i dimarts la Colla Vella i la Jove de Tarragona ja van apujar el nivell casteller. Segurament el plat més fort d'aquest setembre, però, és l'actuació de primer diumenge de festes de Santa Tecla. La plaça de la Font aspira aquest diumenge a veure fins a tres castells de 10 entre Colla Vella dels Xiquets de Valls, Jove de Tarragona i Castellers de Vilafranca. Per la seva banda els Xiquets de Tarragona, després del relleu al capdavant de la colla, no renuncien a res i esperen poder anar amb un programa de màxims.

La Colla Vella serà la que, amb tota probabilitat, porti el programa més ambiciós a la plaça de la Font. Des de l'intent desmuntat de 4d10fm que van realitzar per Sant Fèlix el seu cap de colla, Albert Martínez, ja va anunciar que aquest seria un objectiu per l'actuació del primer diumenge de festes. El mateix dirigent, però, avisa que no han acabat de comptar amb un gran gruix de castellers als assajos i que, per tant, estan pendents del darrer assaig de divendres per acabar de validar el quatre emmanillat. A partir d'aquí el ventall de gammes extres dels rosats és amplíssim i no està definit per quin es decantaran. De totes maneres sí que sembla que, com a mínim, un dels castells sense folre entrarà en el programa. Alhora pretenen rematar-ho amb el Pd8fm.

Després de complir gairebé tots els objectius en el primer tram de temporada, la Jove de Tarragona ja té la vista cap als castells de deu. D'aquesta forma el 3d10fm es presenta com el gran repte de l'actuació. La resta del programa encara està per definir, ja que hi ha hagut una baixa destacada al pis de quints del 5d9f i el 4d9fa. Tot i això el cap de colla, Aleix Bordas, espera que els canvis introduïts en la darrera setmana els permeti comptar amb el mateix programa que tenien previst, que també consta del Pd8fm.

Els Castellers de Vilafranca arriben, novament en una actuació enguany, minvats per una lesió soferta en una caiguda a plaça. El 2d8sf carregat per Sant Fèlix els impedirà portar alguna estructura de nou amb l'agulla com el Pd8fm a causa d'una baixa. Tot i això els Verds sí que tenen la intenció de fer-hi el 3d10fm com el 2d9fm. El darrer castell encara està per decidir, tot i que probablement sigui el 4d9f. Alhora, tot i no gaudir de l'alineació titular de l'espadat, també volen fer-hi un pilar de mèrit, el qual encara fa falta per veure si serà el de sis o el de set amb folre.

Finalment els Xiquets de Tarragona travessen un moment complicat, sobretot després de la dimissió de Sergi Feijoo com a cap de colla, que ha comportat que una junta gestora dirigeixi actualment la colla. Un dels caps visibles de la junta, Jordi Suriñach, detalla que "hem de portar castells de tripleta perquè intuïm que la colla té ganes de fer-ho", tot i que això no vol dir que hagin de portar el programa complet de tripleta màgica. Suriñach, però, sí que creu que per Santa Tecla els Xiquets no es reserven res i que han de portar grans castells. D'aquesta forma els matalassers sí que pretenen portar-hi, com a mínim, un castell de nou i acompanyar-lo de castells de la gamma alta de vuit.