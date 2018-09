La pluja desllueix la diada de l'Aniversari dels Castellers d'Altafulla

260x366 La Colla Joves Xiquets de Valls prova el tres de nou sense folre un cop finalitzada l'actuació a Altafulla / CAROL MARTIN La Colla Joves Xiquets de Valls prova el tres de nou sense folre un cop finalitzada l'actuació a Altafulla / CAROL MARTIN

La diada castellera de l'Aniversari dels Castellers d'Altafulla va estar marcada dissabte per la pluja que va obligar a desplaçar l'actuació a l'interior del Pavelló Municipal de la localitat del Baix Gaià. Els rumors sobre la possibilitat que la Colla Joves Xiquets de Valls provés el dos de vuit o tres de nou sense folre van esvair-se ben d'hora. Castellers i aficionats van accedir al recinte aixecant la mirada per buscar els punts d'alçada màxima i, si bé finalment s'hi van poder encabir construccions de nou pisos, era clar que l'entorn no era el millor per intentar un castell inèdit de la dificultat del tres.



Els Minyons de Terrassa van ser els primers en alçar una construcció de vuit pisos, buscant les primeres sensacions. L'excel·lent dos de vuit folrat dels malves deixava clar que l'espai era suficient per aixecar un pis més i així ho van voler fer en el segon torn. Van optar, com està sent habitual en ells aquesta temporada, pel tres de nou amb folre. L'estructura es va alçar controlada, amb lleugers moviments però sense travessar cap moment complicat. Amb només dos quatres folrats en el seu compte personal, van decidir rodar l'estructura de vuit pisos per preparar-la pels reptes que els esperen en aquest segon tram d'any.



Tercers en l'ordre d'actuació, la Colla Joves Xiquets de Valls va aparcar els castells nets per seguir els passos dels Minyons. Van provar el tres folrat en el primer torn, després de mesurar l'alçada del pavelló i van decantar-se pel cinc de vuit en el segon torn. Després de carregar el de nou pisos a la diada de Sant Fèlix, els vallencs apunten la diada de la Mercè com a escenari per repetir la fita. Van finalitzar la seva actuació amb un quatre de vuit que va mostrar els pisos superiors d'un possible quatre de nou sense folre.



Sense l'exigència de l'alçada, els Castellers d'Altafulla van ser els primers en actuar en cada una de les rondes. La colla local va superar l'actuació amb bona nota. Van completar sense dificultats el cinc de sis inicial i a partir d'aquell moment van centrar els seus esforços en superar els reptes dels set pisos. Van batallar de valent per descarregar el tres de set de segona ronda, l'estructura es va mostrar molt dinàmica i la canalla menuda va dubtar en el tram final. La consecució del tres els va donar ales per encarar el segon quatre de la temporada, que va funcionar molt millor que el tres.



En la ronda de pilars, els Minyons van desmarcar-se descarregant l'espadat de sis pisos. Controlat fins al moment de l'aleta, va tremolar durant el descens però el van saber dominar sense problemes. La colla local va demanar poder actuar en solitari per apuntar-se un laboriós pilar de cinc, tot just el tercer del curs, mentre que la Joves va afegir-se a una ronda simultània que va veure quatre pilars de quatre dels minyons i un vano de cinc de color vermell.



Els aficionats van poder veure un petit tast del tres de nou sense folre



En finalitzar l'actuació, la Colla Joves Xiquets de Valls va voler aprofitar l'oportunitat per fer una prova sobre pinya i sense xarxa del tres de nou sense folre. Els vallencs van alçar la construcció molt lentament i no van fer pujar el pis de dosos fins que els sisens es van col·locar. Evitant sotragades indesitjables, van fer baixar la canalla quan va arribar al quart pis i van deixar que el castell treballés uns instants abans de manar-lo desmuntar. Si bé l'aspecte de la construcció va ser força correcte, cal tenir en compte que la part més complicada d'aquesta estructura comença amb l'ascens dels més menuts.



Castellers d'Altafulla: 5d6, 4d7, 3d7, P5

Minyons de Terrassa: 2d8f, 3d9f, 4d8, P6, 4 P4

Colla Joves Xiquets de Valls: 3d9f, 5d8, 4d8, V5