La pluja fa la guitza en l’última gran actuació de la temporada castellera

260x366 Els Minyons de Terrassa s’apunten el pilar de vuit emmanillat en l’última gran actuació de l’any Els Minyons de Terrassa s’apunten el pilar de vuit emmanillat en l’última gran actuació de l’any

La temporada castellera acabarà com va començar: marcada per les inclemències del temps i per la tenacitat de castellers i aficionats. Tot i l’amenaça de la pluja, la plaça Vella s’ha omplert per gaudir de l’última gran jornada del calendari. Els Minyons de Terrassa han aprofitat la cita per recuperar la gamma extra. Els egarencs no completaven cap castell superior als bàsics de nou des de la diada de la Mercè, i aquest cop no volien deixar passar l’última oportunitat. Minvats de forces i amb pocs efectius, els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Sants han descartat les construccions de nou pisos.

Amb la mirada al cel, els Minyons de Terrassa han decidit iniciar l’actuació sota una fina però constant pluja. Han triat el dos de nou emmanillat, i aquest cop n’han mostrat la millor cara. Han fermat les bases i han fet sonar les gralles en un exercici de màxima delicadesa. Han apamat el castell fins al moment de l’aleta, quan un petit tremolí ha despertat un “ai” al públic. Han dibuixat l’aleta i han dominat el descens sense grans complicacions. Davant de la possibilitat que la pluja s’intensifiqués, han decidit traslladar el pilar a la segona ronda i han tornat a protagonitzar una gran exhibició. Han apamat el seu primer espadat de vuit amb folre i manilles de l’any i la plaça ha esclatat en crits de “no n’hi ha prou, volem el cinc de nou”. La pluja no ha trigat a accentuar-se i els malves han decidit acabar la seva actuació amb el setè quatre de nou folrat de l’any.

Marcats per la manca d’efectius, els Capgrossos de Mataró han triat el dos de vuit folrat per arrencar la maquinària. Han sabut controlar-ne la mida i l’han pogut treballar amb comoditat gràcies a la tècnica exhibida pel tronc de l’estructura. En la segona ronda han descartat definitivament les construccions de nou pisos i han optat per un tres de vuit que es fa petit en mans dels mataronins. Quan es disposaven a alçar el seu tercer castell, els tres caps de colla han decidit anul·lar la diada, ja que la pluja començava a amarar les camises dels castellers.

Després de les caigudes del Concurs de Castells i de la seva pròpia diada, els Castellers de Sants s’han deixat anar per la inèrcia per acabar la temporada sense grans exigències. Una setmana més han aparcat els castells de nou pisos i han optat per un sòlid tres de vuit per començar la seva actuació. En el segon torn han tancat la pinya del quatre de vuit i han fet sonar gralles. Tres dels quarts han iniciat l’ascens mentre l’última intentava donar indicacions a la canalla, ja que una de les menudes no volia pujar. Finalment han hagut de desmuntar per completar-lo sense problemes al segon intent. El temps no els ha permès arrodonir la seva actuació amb un tercer castell.

Les tres colles s’han afanyat a alçar els pilars de comiat davant d’un públic que desplegava paraigües i buscava lloc a cobert. Els mataronins han descarregat un pilar de cinc acompanyat de quatre pilars de quatre simultanis, mentre que els Minyons han optar pel vano de cinc convencional, i els Castellers de Sants, per alçar sis espadats de quatre.

Minyons de Terrassa: 2d9fm, P8fm, 4d9f

Capgrossos de Mataró: 2d8f, 3d8

Castellers de Sants: 3d8, id 4d8, 4d8