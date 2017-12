Els premis Ara Castells arriben a la seva tercera edició

260x366 Vine a la entrega dels premis Ara castells! Vine a la entrega dels premis Ara castells!

Per tercer any consecutiu l'ARA tancarà la temporada castellera amb una entrega de premis que comptarà amb la presència de representants de colles de tots els nivells a l'antiga fàbrica Damm. L'acte de cloenda del curs 2017 tindrà lloc el proper dimarts 19 de desembre a partir de les set de la tarda. A banda de descobrir els premiats amb cada un dels sis guardons previstos, cinc castellers valoraran la temporada i tots aquells esdeveniments que l'han envoltant en una taula rodona final oberta a les qüestions del públic.



Els premis ARA Castells van néixer amb l'objectiu de reconèixer la tasca de les agrupacions castelleres al llarg de l'any i valoren la millor agrupació segons el rànquing Estrella, la colla més popular, la que creix més, la més segura i la més innovadora. A més, des de la primera edició també es reserva un premi per a la millor fotografia del curs.



Els guardons intenten mantenir cert equilibri i és per això se separen en tres apartats. El premi ‘rànquing Estrella’ es determina de forma automàtica seguint el barem de la classificació que determina el Concurs de Castells però aplicant-la a una temporada sencera. Els premis a la colla que creix més, a la més segura i a la més innovadora els defineixen un jurat composat per diversos periodistes del món casteller; i el de la millor fotografia un grup de professionals d'aquest sector. Finalment, els guardons també reserven un espai a l'opinió pública a través del premi a la ‘colla més popular’.



La tria de la colla més popular tindrà lloc a les xarxes socials



A partir de demà dimecres 13 de desembre i fins diumenge dia 17, els aficionats al món de les torres humanes podran decidir qui s'emportarà un dels guardons que genera més expectació, el de la colla més popular. Entre tots els vots que s'hagin rebut a Twitter divendres 15 a les dotze de la nit, sota l'etiqueta #premisARAcastells, se seleccionaran les quatre formacions finalistes. Dissabte i diumenge, la tria quedarà acotada a aquestes agrupacions i el guanyador serà anunciat dilluns dia 18, a vint-i-quatre hores de la cerimònia d'entrega.



La millor fotografia de l'any també sorgirà de les xarxes socials tot i que, en aquest cas, ho farà a través d' Instagram. Per participar en aquesta categoria només caldrà publicar una imatge castellera amb l'etiqueta #premisARAcastells o bé afegir aquesta etiqueta a una imatge capturada durant la temporada 2017. El jurat valorarà les fotografies publicades fins a les dotze de la nit del divendres dia 15 de desembre.