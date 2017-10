Les principals colles castelleres diuen adeu al 'Gordo'

Després que dimecres passat, 18 d'octubre, la colla castellera dels Xiquets de Tarragona anunciés que enguany deixarà de comprar la Loteria de Nadal de l'estat espanyol “per dignitat i coherència”, s'han reiterat els comunicats per part d'algunes de les formacions més importants del moment. Els Capgrossos de Mataró, els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Minyons de Terrassa han seguit les passes de l'agrupació tarragonina.



Una gran part del món casteller està demostrant aquests últims mesos el seu compromís amb les institucions catalanes i són moltes les colles que han decidit prendre les regnes en els moments més importants del procés. Pendents de l'aprovació de l'article 155 per part del Senat, l'última mostra de desconnexió s'està portant al terreny de les loteries.



Les agrupacions castelleres són entitats sense ànim de lucre i, com moltes altres associacions d'aquest tipus, cada any aprofiten la Loteria de Nadal per guanyar un ingrés extra en forma de participacions. El 18 d'octubre els Xiquets de Tarragona van fer públic a través dels seus perfils oficials a les xarxes socials que enguany deixarien de jugar al 'Gordo' de Nadal de Loterias y Apuestas del Estado a causa de la situació política i social del país. A canvi, els ‘matalassers’ participaran a la Grossa de la Loteria de Catalunya.



Els han seguit les passes els Capgrossos de Mataró, que han al·legat “motius evidents”; els Minyons de Terrassa “com a protesta per la repressió mostrada per l'estat espanyol vers el poble de Catalunya”, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Mollet i els Castellers de Vilafranca, que també han volgut deixar clar que es tractava d'una mostra de “rebuig als atacs contra el poble i institucions de Catalunya”.



Altres formacions s'estarien plantejant encara aquest canvi, que podria ser imminent els pròxims dies, si bé un gran nombre d'agrupacions ja s'havia decantat per la loteria catalana en anys anteriors, és el cas per exemple de la pràctica totalitat de les colles castelleres de la ciutat de Barcelona.

Per dignitat i coherència, enguany la colla no jugarà a la loteria de Nadal estatal. Participarem a @lagrossacat. Aviat donarem més detalls! — Xiquets de Tarragona (@xiquetstgn) 18 d’octubre de 2017