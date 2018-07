Les principals novetats del cap de setmana

Després d'unes setmanes amb el focus posat a la zona tradicional, aquest cap de setmana l'atenció s'ha desviat cap a les comarques barcelonines, amb força novetats en castells de nou i castells de set. A continuació destaquem els resultats més destacats del cap de setmana.

Els Minyons de Terrassa fan l'aleta al gamma extra

La festa major de la ciutat egarenca sol ser l'escenari escollit pels Minyons per portar els seus primers castells de gamma extra de l'any. La temporada passada van arribar a estrenar-ne quatre entre l'actuació de vigílies (5d9fc) i la de diumenge (3d10fmc, 2d9fm i Pd8fm). Aquest any, en canvi, els diversos canvis a troncs ha portat els de la camisa malva a només poder estrenar el dos emmanillat que, a més, va incorporar un últim canvi d'última hora al pis de quints. El 2d9fm, però, va cedir just quan sortia l'aixecador i el van deixar en carregat.

Borinots i Capgrossos estrenen el 4d9f

Dues colles més que estan cridades a fer castells de gamma extra aquesta temporada, com els Castellers de Sants i els Capgrossos de Mataró, han fet aquest cap de setmana un pas més en forma de quatre de nou amb folre, després d'acumular diversos cincs de vuit i tresos de nou amb folre. Totes dues colles, a més, ja tenen la vista posada en el 2d9fm que podria arribar en les pròximes setmanes. En el cas dels Capgrossos, de fet, no van descartar el dos emmanillat fins al mateix divendres. Pel que fa als santsencs, en acabar l'actuació van fer una prova del castell fins a sisens, el qual apunta que tiraran amunt aquest dissabte vinent a l'actuació del Pla de la Seu a Tarragona.

Segon any de nou dels Gausacs

Després que l'any passat els Castellers de Sant Cugat completessin els seus primers castells de nou, no s'han volgut aturar i han seguit amb un ritme ambiciós. Aquesta temporada ja la van iniciar amb força estrenant el 5d8 a finals de maig. L'actuació de la festa major d'aquest diumenge, per tant, era la data marcada per tornar-hi amb el 3d9f, al qual van poder fer l'aleta però va caure quan sortia l'aixecador. Els Gausacs, per tant, queden a l'espera tant de poder descarregar aquest 3d9f per segon any consecutiu com d'estrenar el 2d8f, que per diversos canvis encara no han pogut portar a plaça.

Cap de setmana prolífic en colles de set

Entre aquest dissabte i diumenge hi ha hagut fins a tres colles que han portat els seus primers castells de set d'aquest any: Castellers del Riberal, Xiquets de Cambrils i Castellers del Prat. Especialment destaquen aquests últims, ja que amb el 3d7 del dissabte van descarregar el primer castell de set del seu historial. De la mateixa manera, també cal destacar el primer 4d7 dels Castellers de Caldes de Montbui i el 5d7 completat pels Castellers de l'Alt Maresme; el primer de l'any i tot just el tercer de la seva història.