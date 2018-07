Les principals novetats del cap de setmana

Amb el viatge dels Castellers de Vilafranca a Euskadi i la posada de nou en marxa de les dues colles vallenques del trajecte a Washington, aquest cap de setmana el protagonisme se l'ha emportat la Jove de Tarragona, tot i l'actuació destacada de la Vella a Altafulla. A més també s'han produït diverses estrenes en castells de set. A continuació repassem els resultats més destacats del cap de setmana.

La Jove de Tarragona torna amb força

Els de la camisa lila arribaven aquest dissabte a Torredembarra amb una gran feina d'assaig en la darrera setmana que havia de suplir el descans de l'anterior. D'aquesta forma castells com el nou de vuit o el cinc de nou amb folre podien sortir a plaça si la colla responia al pati i es realitzaven bones proves. Finalment va ser el darrer el que va veure la llum a Torredembarra i que, tot i presentar força canvis respecte a la temporada passada, es va completar de molt bones maneres. Els tarragonins, a més, també van estrenar el pilar de set amb folre en una actuació que aplana el camí de cara a les properes actuacions destacades com la de Vilanova i la Geltrú el pròxim 28 de juliol

Castellers de Lleida i Castellers de Cerdanyola estrenen el 2d7

Ambdues colles s'han desplaçat aquest cap de setmana a Barcelona amb l'objectiu principal de completar el primer dos de set de l'any. Els Castellers de Cerdanyola van poder carregar el 2d7 dissabte a la Festa Major del Raval, castell límit pels de la camisa verda ja que només n'han pogut descarregar un al llarg de la seva història. Qui sí que el va poder completar van ser els Castellers de Lleida diumenge al Poble Sec. Els lleidatans, per tant, avancen tres mesos el dos de set respecte a la temporada anterior en un any en el qual només en van poder descarregar dos.

Els Nois de la Torre més grans

L'actuació del Quadre de Santa Rosalia és una de les cites més destacades del calendari dels Nois de la Torre. Després d'un final de temporada anterior i un bon inici d'any, els del Baix Gaià arribaven amb un programa de màxims. L'actuació va ser rodona pels Nois de la Torre que, a més de sumar el segon cinc de set de l'any, van realitzar el primer set de set i tres de set per sota de la temporada. Aquesta actuació es converteix en la segona millor dels de la camisa blau cel després de la del Concurs del 1982, cita en la qual aquest any de moment estan classificats per la jornada del dissabte.

Altres resultats destacats

El cap de setmana també ha deixat altres estrenes com la del pilar de sis dels Capgrossos de Mataró, que a més presenta canvis en la part superior de l'espadat. De la mateixa forma els Castellers del Poble Sec han completat el primer set de set de l'any i els Castellers d'Altafulla el quatre de set.