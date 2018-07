Les principals novetats del cap de setmana

En poques setmanes el calendari casteller es concentrarà a la zona del Camp de Tarragona i omplirà les places de castells. Per contra, a la resta del territori les colles tanquen el seu primer tram de temporada i ho fan amb ganes d'assolir els objectius que s'havien plantejat. D'aquesta manera, les últimes actuacions abans de les vacances d'estiu ens ofereixen diverses novetats destacades.

Els Capgrossos reediten el gamma extra

Després d'una temporada espectacular com la del 2017, els Capgrossos de Mataró no han tingut la regularitat que els va permetre assolir els millors registres de la seva història. De tota manera, les últimes setmanes d'assaig van permetre als maresmencs plantejar-se una actuació de màxims per a les Santes amb el 2d9fm i el 5d9f. Finalment només van poder completar el dos emmanillat, el novè del seu historial i el segon consecutiu que descarreguen per la seva festa major.

Cap de setmana agredolç per als Minyons

Els Minyons de Terrassa també tancaven aquest cap de setmana el seu primer tram abans de les vacances d'estiu, i ho feien amb un doblet d'actuacions que havia de permetre'ls acabar amb un bon regust de boca. L'actuació de dissabte a Sant Cugat ja no va ser completa, perquè van portar per primer cop aquesta temporada el tres de vuit amb agulla però que només van poder carregar.

Diumenge a Mataró l'alegria tampoc va ser completa: van poder descarregar el primer nou de vuit de l'any però l'altre objectiu es va tornar a quedar a mitges. D'aquesta manera tanquen el primer tram sense haver pogut descarregar el dos de nou amb folre i manilles ni haver pogut portar a plaça el quatre de nou amb folre.

Sant Pere i sant Pau segueix en ratxa

La temporada dels tarragonins està duent un ritme vertiginós des de bon inici. Després d'un molt bon 2017, aquest any ja sumen els mateixos castells de vuit que en tota la temporada anterior. La gamma de sant Pere i sant Pau es podria ampliar pròximament i, en part, podria ser gràcies al domini del pilar. Aquest cap de setmana els de la camisa verda han estrenat el pilar de set amb folre. Els tarragonins, alhora, segueixen rodant la clàssica de vuit a l'espera de novetats que podrien arribar per sant Magí.

Altres novetats destacades

Dues de les colles que aquest any estan tenint força dificultats per igualar els registres de l'any passat, com els Xicots de Vilafranca i els Castellers d'Esplugues, han fet aquest cap de setmana un pas endavant al qual agafar-se per iniciar una bona dinàmica. El cas dels vilafranquins és el més evident, ja que aquest diumenge van estrenar el tres de vuit, un castell que l'any passat a aquestes alçades de temporada ja havien descarregat deu cops. A més a més, els de la camisa vermella ho fan per partida doble: al matí a Esplugues i a la tarda a Sant Vicenç dels Horts.

Precisament en l'actuació del matí va ser en la qual els Cargolins van completar el primer tres de set per sota. Els Castellers d'Esplugues es van fer aquest castell molt seu en les temporades 2015 i 2016, entre les quals en van acumular vint-i-tres, i tots descarregats, mentre que l'any passat només en van sumar un. De moment, però, els del Baix Llobregat encara no han pogut reeditar els castells de vuit d'altres anys.

Finalment els Castellers de Sant Vicenç dels Horts també han pogut estrenar el quatre de set amb agulla, castell que l'any passat només van poder fer un cop mentre que aquesta temporada ja l'han avançat pràcticament quatre mesos.