Les principals novetats del cap de setmana

El darrer cap de setmana de juliol ha estat, sense dubte, el més prolífic d'aquesta temporada fins al moment. La Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú i la Festa Major de Vilallonga del Camp han elevat el nivell casteller d'aquest any i han aportat un nou capítol en el duel entre Castellers de Vilafranca i Colla Vella dels Xiquets de Valls. A continuació repassem els resultats més destacats del cap de setmana:

Verds i Vella eleven el nivell

Les darreres setmanes de juliol estaven marcades al calendari dels Verds com una de les puntes on oferir un ampli ventall de castells de gamma extra. A Les Santes van repetir el programa del Pla de la Seu però a Vilanova i la Geltrú, en canvi, han estrenat tres construccions d'una atacada. El més destacat és el primer 3d10fm que s'ha completat aquest any, el qual és el tercer consecutiu a Vilanova (el 2017 va quedar en carregat). Alhora també van portar-hi el 5d9f, que no feien des del 2014, i el primer Pd8fm de l'any que juntament amb el 2d9fm van arrodonir la primera actuació de la temporada amb quatre castells de gamma extra.

Per la seva banda la Colla Vella ha viscut aquest cap de setmana un fet històric, amb el primer 2d8sf descarregat després d'haver-hi pogut fer sis cops l'aleta des del 2000. Els rosats han portat el dos net tres dies abans de l'actuació de Firagost, actuació a la qual arriben amb un estat de forma pletòric.

La Jove de Tarragona avança a pas ferm

Sense fer tant soroll ni ocupar grans portades la Jove de Tarragona està duent una temporada de manual. Després de l'estrena del 5d9f a Torredembarra aquest cap de setmana tenien el doble repte de l'actuació a Vilanova i Vilallonga. A la capital del Garraf van anar-hi per totes i van repetir el programa de l'any passat. D'aquesta forma, per tant, van estrenar el 9d8 i el Pd8fm aquesta temporada i ja encaren un Sant Magí que encara podria comptar amb altres novetats.

El regust agredolç de Marrecs i Nens

Els Marrecs de Salt tancaven aquest diumenge el seu primer tram de temporada igualant els registres de l'any anterior. Aquest cap de setmana ho volien fer repetint la millor actuació del seu historial, però que es va quedar a mitges. La cita la van iniciar de forma satisfactòria amb el primer 5d8 de l'any, però en canvi no van poder tornar a completar el 3d9f del qual hi van fer dos intents desmuntats.

Per la seva banda els Nens van actuar dijous per la Festa Major de Santa Anna en la qual van portar la primera tripleta de vuit de l'any. L'estrena del 2d8f, però, no va ser completa, ja que només li van poder fer l'aleta.

Els Bordegassos consoliden la clàssica de 8

Per acabar de completar una Diada de les Neus, els Bordegassos de Vilanova també hi van arribar amb ganes de fer un pas més en la seva temporada. Tot i que els hagués agradat fer-ho tant amb el 2d8f com el 3d8, finalment només van poder-hi portar el tres de vuit. De totes formes els de la camisa blau ter repeteixen l'actuació de l'any passat, que els consolida en aquest nivell, i ja preparen l'assalt a nous reptes.

La plaça talismà de Castelldefels

La plaça de la Vila de Sitges s'ha convertit en un espai de gran record pels Castellers de Castelldefels. Allà l'any passat hi van descarregar el primer 5d7 del seu historial. Aquest dissabte tornaven al mateix escenari i ho van fer completant el primer 5d7 de la temporada, al qual també van sumar l'estrena del 3d7a. En la mateixa actuació la Jove de Sitges també va poder carregar la primera torre de set de l'any.