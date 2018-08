Les principals novetats del cap de setmana

Per segon cap de setmana consecutiu, les colles punteres del país han tingut un cap de setmana una mica més relaxat a l'espera d'una segona quinzena d'agost apassionant que comença aquest dimecres a la Bisbal del Penedès. Les novetats del cap de setmana, per tant, han arribat entre les colles de set.

Tirallongues de Manresa

Els del Bages estan duent a terme una temporada espectacular amb la consolidació del 4d8 com a gran castell destacat. A l'espera de poder estrenar el 3d8, aquest dissabte els Tirallongues van fer el peculiar 5d7a, un castell que ja fa cinc temporades que completen de forma consecutiva. Alhora els manresans continuen amb l'ambició de nous castells i també van realitzar una prova del 2d8f amb l'ajuda dels Castellers de Vilafranca.

El Serrallo, a punt per Sant Magí

Aquest diumenge arriba una de les actuacions més destacades per a les colles tarragonines, Sant Magí. Els Xiquets del Serrallo van ultimar els preparatius aquest diumenge a la Canonja amb l'estrena del 3d7a. Amb els dos castells de set amb agulla assolits, esperen fer un nou pas en forma de 5d7, mentre que el 2d7 encara haurà d'esperar alguna setmana més.

Riberal i Vailets de l'Empordà s'apunten els primers bàsics de 7

En una temporada complicada per a les dues colles, aquest cap de setmana van poder estrenar els seus primers castells de set de l'any. Els Castellers del Riberal ho van fer dissabte a Millars, on van completar tant el 3d7 com el 4d7. Per la seva banda, els Vailets de l'Empordà van descarregar el 3d7 a Roses.