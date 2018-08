Les principals novetats de la setmana

L'agost casteller va començar de manera fulgurant amb l'actuació de Firagost a Valls però, en canvi, s'ha pres un descans aquest cap de setmana. Entre les colles que es troben de vacances i d'altres que es preparen per a les cites de final de mes, aquest cap de setmana s'han produït poques estrenes.

La Joves doma la bèstia i la Vella corona els 10 pisos

La plaça del Blat ja no és espai d'actuacions de nivell mitjà. Els darrers anys les dues colles vallenques han apujat el nivell de les cites al bressol casteller més enllà de Santa Úrsula. Rosats i vermells van protagonitzar una gran actuació aquest dimecres per Firagost; uns amb un ventall de gammes extres espectacular i altres jugant-se-la a una sola carta però, com sempre, donant guerra fins al final en un 2d8sf que es va convertir en el castell més destacat del dia.

La Joves de Valls es va presentar a Firagost amb intenció de fer-hi la tripleta de 9 amb la principal novetat del 2d9fm. La manca d'efectius i la indecisió de la canalla va portar als vermells a decantar-se pel 2d8sf que es va descarregar després d'una defensa èpica i que es va convertir en el primer completat per la Joves aquest any, després del que van carregar per Sant Joan. Alhora també van fer l'aleta per primer cop aquest any al 4d9f, però no el van poder descarregar.

La Colla Vella, en canvi, arribava amb un programa més complet i amb el 3d10fm com a principal objectiu. Aquest va arribar en segona ronda i ja va pujar remenat. Amb la carregada, el castell va començar a trontollar als pisos superiors i va cedir quan sortia l'aixecador. Amb la caiguda, per tant, els rosats van aparcar altres estrenes com podien ser la del 4d9sf o el Pd8fm.

Barcelona completa el 5d8

Davant d'una temporada complicada, els Castellers de Barcelona es van encomanar a l'actuació de Màrtirs Street en la seva darrera actuació abans de vacances i que darrerament els ha donat molt bons resultats. La d'aquest dissabte també va començar de manera positiva amb el primer 5d8 de l'any, després que el deixessin en desmuntat a mitjans de juliol per la Festa Major del Raval. Els barcelonins van voler seguir amb el seu programa ambiciós amb l'estrena del 3d9f però que van haver de desmuntar amb l'entrada de sisens. D'aquesta forma els de la camisa vermella marxen de vacances sense haver pogut completar cap castell de nou; fet que no succeïa des del 2012.

Els Xiquets de Tarragona llueixen el pilar

Els matalassers tampoc estan tenint un any amb registres força inferiors respecte a anteriors temporades. Aquest cap de setmana, lluny de voler revalidar el 5d8 o estrenar-hi el 3d9f, els Xiquets s'han decantat per portar-hi el pilar de 6. A més ho van fer en les dues actuacions; tant dissabte a Constantí com diumenge als Pallaresos. Els tarragonins, per tant, ja preparen el Sant Magí en el qual, amb tota seguretat, haurien de tornar els castells de nou.