Les principals novetats de la setmana

La segona quinzena d'agost ofereix un ventall d'actuacions amplíssim en el qual les colles del camp de Tarragona i del Penedès exporten els seus millors castells. Actuacions com la de la Mare de Déu d'Agost a la Bisbal o la de Sant Magí a Tarragona són les que habitualment aclaparen l'atenció mediàtica a mitjans d'aquest mes. De totes maneres, també hi ha hagut resultats destacats en altres actuacions que a continuació repassem:

Jove i Xiquets de Tarragona fan la feina a mitges

En circumstàncies força diferents, les dues colles arribaven per Sant Magí amb ganes de fer un pas endavant en la seva temporada. Per a la Jove de Tarragona era una reafirmació d'una temporada excel·lent fins ara. L'estrena del dia, el 2d9fm, no va ser completa, ja que només van poder coronar-lo en una estructura que ja va patir de bon inici i que va cedir després de l'aleta.

Per als Xiquets de Tarragona, en canvi, l'actuació de diumenge era la primera pedra per tornar a estar en uns nivells semblants a temporades anteriors. L'arrencada va ser valenta amb el 3d9f, després de l'intent que van fer d'aquest castell fa tres setmanes a Vila-seca. El de Sant Magí també va pujar un pèl rebregat i va cedir pels pisos superiors just després de la carregada.

Gràcia es llueix per festa major

Una altra colla que es volia retrobar aquest cap de setmana amb els castells de nou eren els Castellers de la Vila de Gràcia. Després d'uns primers mesos de temporada força complicats, els graciencs van acabar el primer tram amb la consolidació dels castells de vuit que els permetia somiar en els castells de nou per festa major. El primer pas que calia fer, però, era el de l'estrena del 2d8f, que van completar per vigílies aquest divendres. Amb el primer objectiu complert els de la camisa blava van encarar l'actuació de dissabte atacant de bon inici el 3d9f, castell que a priori semblava reservat per a futures actuacions. Tot i fer dos intents desmuntats, van insistir-hi i el van poder descarregar a la tercera. Injecció de confiança per a una colla que ja pensa en la Mercè com a actuació en la qual estrenar el 4d9f.

L'actuació de festa major de Gràcia, a més, també va ser l'escenari escollit pels Xiquets de Reus per estrenar el 5d8. La primera Catedral d'enguany dels reusencs es va haver de defensar al límit per poder-la descarregar.

Les "petites" de Tarragona es reivindiquen

El Sant Magí d'enguany va ser especialment màgic per als Castellers de Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets del Serrallo. Els de la camisa verda ja feia temps que anaven darrere del 2d8f, que es presentava des de feia setmanes com a principal objectiu per al 19 d'agost. El van encarar a primera ronda i el van completar amb una gran execució. Primer dos folrat del seu historial però que no va poder ser del tot celebrat després de la caiguda del Pd7f, tot i que els components del pilar s'han pogut recuperar.

Els Xiquets del Serrallo també van estrenar el 5d7, que es presentava com l'objectiu clar dels del barri mariner per Sant Magí. Inconformistes amb això, els últims assajos els van permetre plantejar-se el 2d7. Aquest també va pujar amb serenor i el treball en la descarregada els va portar a completar-lo per segon cop en el seu historial.

Castelldefels mostra potencial

En els últims anys els Castellers de Castelldefels s'han habituat als castells bàsics de set i als de gamma alta de set de manera puntual. Aquest cap de setmana, a més, han completat una actuació amb una gran participació de tota la colla. El castell més destacat va ser el 7d7, tot just el segon del seu historial. A més, però, també van fer-hi el 5d7 i el 3d7 i 4d7.

Les agulles arriben a l'Alt Maresme

Tot just en la segona actuació després de vacances, els Castellers de l'Alt Maresme van estrenar dos castells d'una sola tacada. Després d'haver completat força castells bàsics de set i dos 5d7 aquesta temporada, l'actuació d'aquest diumenge va venir acompanyada de l'estrena del 3d7a i el 4d7a. D'aquests dos cal destacar especialment el quatre amb agulla, ja que l'any passat només el van poder carregar.