Les principals novetats de la setmana

A l'espera de les actuacions de la festa major de Vilafranca del Penedès, amb la diada principal de Sant Fèlix, les colles han tancat un agost casteller que ha comportat un gran augment de nivell. Tant colles de la zona del Camp de Tarragona i el Penedès com d'altres més allunyades de la zona tradicional han estrenat castells en aquest mes. A continuació repassem les que s'han completat aquest cap de setmana.

La Vella total

La trajectòria de la Colla Vella dels Xiquets de Valls aquesta temporada està sent espectacular. Aquest cap de setmana han obtingut una nova carta de la baralla de gamma extra amb el 4d9sf que van descarregar al Catllar. Des que el van descarregar per primer cop en l'era moderna el 2015, ja n'han assolit nou, a més d'un altre de carregat. Aquest dijous el tornaran a portar per Sant Fèlix, una actuació en la qual també volen fer el 2d8sf i amb molta probabilitat el 4d10fm.

Cap de setmana complet de la Jove de Tarragona amb 4d9fa inclòs

Després d'un Sant Magí decepcionant per als liles, aquest cap de setmana han tret el millor d'ells mateixos i han ofert un gran nivell tant al Catllar com a l'Arboç, amb especial interès per l'actuació de dissabte. Hi arribaven amb l'objectiu clar de completar el primer 4d9fa del seu historial i el van executar amb una gran correcció. D'aquesta manera els tarragonins sumen un altre gamma extra en un ventall de castells espectacular. L'estrena enguany del 2d9fm també podria haver arribat dissabte o diumenge, però el van acabar descartant.

Joves i Minyons es treuen l'espina del 4d9f

Dues de les colles més potents del país i cridades a fer grans castells fins aquest cap de setmana no han pogut descarregar el 4d9f. El quatre folrat és un castell que a vegades queda en un segon pla en els assajos, a la recerca de reptes superiors, i que costa esforços recuperar. La Joves de Valls ja el va carregar per Firagost i aquest diumenge l'ha pogut completar a Igualada. Per part dels Minyons de Terrassa, el van portar a plaça per la seva festa major però el van desmuntar. En l'actuació d'aquest cap de setmana a Sitges, però, sí que l'han pogut descarregar. Totes dues colles, alhora, estan a tres dies de Sant Fèlix, on portaran un programa de màxims.

Catedral per als Moixiganguers

La temporada dels Moixiganguers d'Igualada va començar amb un objectiu clar: descarregar el 3d9f. Des de llavors fins ara els de l'Anoia han anat avançant en un camí que cada cop és més a prop del seu destí. Aquest cap de setmana han tornat a fer un pas important amb l'estrena del 5d8, tot just el segon del seu historial, i el pilar de sis carregat. Als Moixiganguers, per tant, els queda un mes i escaig per al Concurs de Tarragona, una cita que tenen marcada per fer l'assalt als nou pisos.

Altres estrenes

Els Bous de la Bisbal han fet un cap de setmana complet. Divendres van descarregar el primer castell de set de la temporada, el 3d7, en la Diada de Pre-Festa Major de Vilafranca, i l'endemà el van repetir a la Joncosa del Montmell. L'última estrena del cap de setmana arriba de la mà dels Castellers de l'Arboç amb el primer Pd5 de l'any.